Dovolj imajo: zbrali so se v velikem številu in z jasnim sporočilom

V Madridu je danes več deset tisoč ljudi protestiralo proti načrtom vršilca dolžnosti premierja Pedra Sancheza, da pomilosti katalonske politike, obsojene zaradi sodelovanja pri referendumu o neodvisnosti Katalonije. To namerava storiti v zameno za podporo pri oblikovanju vlade.

Po podatkih konservativne Ljudske stranke (PP), ki je pozvala k demonstracijam, se je protesta udeležilo več kot 30.000 ljudi iz vse Španije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med protestniki so bili tudi vodja PP Alberto Nunez Feijoo, ki bo sicer prihodnji teden v parlamentu iskal podporo za sestavo vlade, ter nekdanja premierja Mariano Rajoy in Jose María Aznar. Med drugim so izpostavili, da je načrtovana pomilostitev protiustavna in da krši načela pravne države.

Shod le tri dni pred glasovanjem

Sanchez iz vrst socialistov (PSOE), ki špansko vlado vodi od leta 2018, je na prireditvi v katalonskem mestu Pineda de Gava blizu Barcelone odvrnil, da PP nasprotuje le nadaljevanju vlade levice. »Žal mi je, a imeli boste socialistično vlado,« je dejal.

Shod v Madridu je potekal le tri dni pred glasovanjem v spodnjem domu parlamenta o kandidaturi Feijoa za predsednika vlade. A Feijou in njegovi stranki, ki je julija zmagala na volitvah, za večino v parlamentu manjkajo štirje glasovi. Poleg skrajno desne Vox ga podpirata le še dva regionalna politika iz Navarre in Kanarskih otokov. Ker sta levi in desni blok v parlamentu precej jasno ločena, njegovi nameri, da zbere dovolj glasov za oblikovanje vlade, ne kaže dobro.

Alberto Nunez Feijoo je bil med protestniki. FOTO: Susana Vera Reuters

Vlado bo zato poskusil sestaviti Sanchez, ki pa ima prav tako težave z zadostno podporo, saj bi za večino v parlamentu potreboval podporo vseh manjših regionalnih strank, tudi stranke Junts katalonskega separatističnega voditelja Carlesa Puigdemonta. Ta je med drugim doslej v zameno zahtevala referendum o neodvisnosti Katalonije, kar za Madrid ni sprejemljivo. Tako pomilostitev kot dovoljenje za organizacijo referenduma o neodvisnosti pomenita visoko ceno za nov mandat na čelu vlade.

Pomilostitev bi sicer zagotovila oblikovanje nove levo usmerjene vlade, a kritiki svarijo, da bi odprla pot politični in ozemeljski nestabilnosti, ki bi lahko spodkopavala demokratične temelje države.