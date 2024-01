Domnevni trupli Nezemljanov sta potegavščina

Strokovnjaki so ju analizirali in ugotovili, da trupelci vsebujeta dele genskega zapisa, ki niso podobni človeškemu niti zapisu katerega drugega bitja, ki prebiva na Zemlji. O tem so razpravljali celo v mehiškem kongresu.

Vse to naj bi bil zadosten dokaz, da sta bitji k nam prišli z nekega oddaljenega planeta, in če sta do sem našli oni, jih je najbrž še več. A veselje zaradi odkritja ni trajalo dolgo.

O tem so razpravljali celo v mehiškem kongresu. FOTO: Quetzalli Nicte-ha/Reuters

Mnogi namreč zgodbi niso verjeli, saj da sta bitji preveč podobni nečemu, kar bi izdelal človek, zato se ju je druga skupina znanstvenikov odločila znova analizirati.

In rezultati so bili povsem drugačni kot prvič. »Ne gre za vesoljce niti ne gre za nekdanje prebivalce Zemlje. Ne gre za neko neznano vrsto in ne gre za hibrid.

Ti vaši mumificirani bitji sta lutki, narejeni iz človeških in živalskih kosti, prek katerih je nekdo nalepil papir in nekaj kovinskih delov,« je na tiskovni konferenci pojasnil forenzični strokovnjak Flavio Estrada, eden tistih, ki so sodelovali pri ponovni analizi bitij. Dodal je, da gre očitno za potegavščino, saj se je izkazalo, da je lepilo, ki je različne kose lutk držalo skupaj, sintetično, torej ne gre niti za zgodovinska artefakta, ampak izdelka moderne dobe.

Kako sta lahko analizi dali tako različne rezultate, ni znano. FOTO: Raquel Cunha/Reuters

Kako se je lahko zgodilo, da so med prvotno raziskavo tako zelo brcnili v temo, ni znano, nihče od vpletenih namreč še ni komentiral najnovejših ugotovitev. Eden tistih, ki so lani trdili, da sta lutki nezemeljskega izvora, je bil antropolog z Univerze San Luis Gonzaga v Peruju: »Obe bitji sta nastali brez vsakršnega posredovanja človeka, takšni sta se rodili in takšni sta prišli k nam, na naš planet.«