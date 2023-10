Domačini ob slovenski meji: Vsakodnevno jih na stotine skuša prečkati mejo

Meščani ob slovensko-hrvaški meji ne pričakujejo težav zaradi poostrenih nadzorov na meji. »Ko so še bile postavljene meje, nismo imeli težav in prepričani smo, da jih ne bomo imeli niti sedaj,« je za 24sata dejal Ivan Jambrošić (78), ki so ga novinarji srečali v hrvaškem kraju Harmica ob mejnem prehodu.

»Tukaj imamo težave z nezakonitimi prečkanji migrantov. V naš kraj se migranti pripeljejo z vlakom iz Zagreba in izstopijo na postaji Harmica ali eno postajo prej. Nato pešačijo skozi vasi in gozd, da pridejo do poti, ki vodijo v Slovenijo in vprašanje, kam vse hodijo. Vsakodnevno jih na stotine skuša prečkati mejo, mnoge od njih pa ujame policija,« pravi Ivan.

FOTO: Emica Elvedji, Pixsell

V času, ko so bili novinarji na terenu, je hrvaška policija na meji ustavila dečka, ki je nezakonito želel prečkati mejo. Po pisanju 24sata je policistom pokazal papirje, da je prijavljen v Zagreb in da ima dovoljen izhod do 12. ure. Vrnili so ga na vlak do Zagreba, a ko je vlak speljal, je deček izstopil in pobegnil proti gozdu. Policija je dečka sicer iskala, a če je ta vstopil v Slovenijo, ga hrvaška policija ne more več prijeti.

Strah je prisoten

Tudi v Sloveniji meščani menijo, da bodo dodatni policijski nadzori prinesli večjo varnost. »Pri nas je velik pretok migrantov. Za zdaj sicer nismo imeli težav, a strah je prisoten. Zvečer je ogromno migrantov, ki hodijo mimo. Kar naj bo nadzor, bo bolje za vse. Vsaj dokler se razmere ne umirijo. Glede gneče na mejnih prehodih pa ne verjamem, da bi lahko bile, ker ne bo šlo za klasično preverjanje na mejah,« je za 24sata povedala Tina Zlidić iz Brežic.

V Brežicah so novinarji ustavili tudi Hrvata, ki sta prišla v Slovenijo v nabavo živil. »Sem prihajamo vsakih petnajst dni. Menimo, da je nadzor dober, ker je migrantov res veliko. Gneče na meji se ne bojimo. Morda bi bilo drugače v poletni sezoni, a zdaj se bo nadziralo, če bo policija posumila v morebitne nepravilnosti. Ne bodo preverjali vseh ljudi, ampak bo enako, kot je na meji, ko se gre iz Slovenije v Avstrijo.