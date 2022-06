Do Severodonecka uničeni vsi mostovi, mestu šteti dnevi

Mesto v oblegani regiji Lugansk je odrezano od sveta, žalostni poročajo ukrajinski mediji, ruska vojska je namreč uničila še zadnji most, ki je povezoval Severodoneck s preostalim ozemljem pod nadzorom ukrajinskih sil.

Mesto je že več tednov prizorišče srditih spopadov, v njem pa so še vedno ujeti tudi civilisti, ki pa jih bo zdaj nemogoče evakuirati, se bojijo oblasti v Lugansku, ki še poročajo, da se prebivalstvo tam sooča s čedalje večjo bedo in neznosnimi razmerami, njihovo življenje vsak dan visi na nitki. Prav tako jim je nemogoče zagotavljati hrano, zdravila in druge najnujnejše potrebščine. V kemično tovarno Azot naj bi se zateklo približno 500 civilistov, med njimi okoli 40 otrok.

Ukrajini bi vrnili celo Krim.

Ruske sile na vso moč udrihajo po Severodonecku in bližnjem Lisičanskem, zmaga v teh mestih bi jim prinesla zmago v Lugansku, ki skupaj z Doneckom tvori Donbas. Ukrajinske vojake opozarjajo, da imajo le dve možnosti, ali se predati ali umreti, a predsednik Volodimir Zelenski je še naprej prepričan, da lahko njegova vojska premaga sovražnika, če jo zahod le opremi z dovolj sodobnega orožja. Če bi jim zagotovili moderno topništvo, bi Ukrajina po njegovem celo nazaj osvojila že izgubljeno ozemlje, tudi polotok Krim, ki so si ga Rusi prilastili že 2014.

Srditi spopadi potekajo tudi na jugu države, predvsem v Mikolajivu in Hersonu.