Gulnara Karimova, hči uzbekistanskega diktatorja, je uporabljala britanska podjetja za nakup nepremičnin in letal z denarjem, pridobljenim s podkupovanjem in korupcijo, razkriva študija Freedom For Eurasia.

Poročilo pravi, da je lahkotnost, s katero je Karimova pridobila premoženje v Združenem kraljestvu, »moteča«. Ni znano, ali so podjetja, povezana z njo, vedela, da je vloženi denar njen ali da bi sredstva lahko bila sumljivega izvora.

Nihče v Združenem kraljestvu ni bil preiskan ali kaznovan zaradi teh obtožb, pa poroča BBC.

Gulnara Karimova je bila diplomatka, veleposlanica v Španiji, stalna predstavnica pri ZN v Ženevi, a tudi pop pevka, za katero so menili, da bo na čelu države nasledila svojega očeta Islama Karimova.

Kako je zgradila 240 milijonov evrov vreden imperij, potem ko je bila obsojena kot članica kriminalne združbe, ki je nadzorovala več kot milijardo evrov premoženja v 12 državah, vključno z Združenim kraljestvom, Rusijo in Združenimi arabskimi emirati, sicer ni znano.

»Primer Karimove je eden največjih primerov podkupovanja in korupcije vseh časov,« je zatrdil Tom Mayne, eden od raziskovalcev poročila Freedom For Eurasia in znanstveni sodelavec na Univerzi v Oxfordu. Njihovo poročilo se osredotoča na pet nepremičnin, kupljenih v Londonu in okolici, ki so zdaj vredne 50 milijonov funtov. Med njimi so tri stanovanja v bližini Buckinghamske palače, hiša v Mayfairu in 18 milijonov funtov vreden dvorec v Surreyju z zasebnim jezerom.