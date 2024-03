Deset let od izginotja malezijskega letala še brez odgovorov

Na današnji dan pred 10 leti se je v Kuala Lumpurju na letalo družbe Malaysian Airlines vkrcalo 227 nič hudega slutečih potnikov, večinoma državljanov Kitajske, ter se pripravljalo na nočni polet v Peking. Boeing 777 je vzletel nekaj minut čez polnoč in se kot že tolikokrat prej povzpel na višino 10,6 kilometra.

»Lahko noč, Malaysian 370,« se je ob odhodu iz malezijskega zračnega prostora pilot poslovil od domače zračne kontrole, kjer so mu naročili, naj frekvenco naravna na tisto, ki jo uporablja zračna kontrola v Vietnamu. A pričakovanih nekaj trenutkov, za kolikor naj bi letalo »izginilo«, se je razvleklo v 10 let. Kaj se je zgodilo nekje nad Južnim Kitajskim morjem, ko je pilot nenadoma in povsem nepričakovano zavil ostro nazaj proti Maleziji in nato nad Andamansko morje, ko je vojaški radar zabeležil zadnji kontakt z MH370, ostaja uganka – in to kljub eni najbolj obsežnih in najdražjih mednarodnih iskalnih akcij.

V Indijskem oceanu so konec marca 2014 opazili nekaj, podobnega razbitinam, a je preiskava pokazala, da ne pripadajo pogrešanemu letalu. FOTO: Rob Griffith/Afp

Poleg malezijskih, vietnamskih in singapurskih oblasti pa Avstralije in Kitajske sta se v iskanje vključili celo ameriška obveščevalna služba, saj je bilo na krovu nekaj ameriških državljanov, in Interpol, lastno iskalno akcijo je po neuspešnih poskusih malezijskih kolegov izvedla celo Francija, a rezultati so bili enaki – nikakršni.

Slabo leto po izginotju je malezijska vlada dogodek uradno razglasila za nesrečo. Kljub temu da nikoli niso našli nobenih razbitin ali trupel, posledično so med ljudmi seveda začele nastajati teorije zarote, pri katerih seveda ni šlo brez Nezemljanov, ki da so ugrabili letalo, spet drugi so trdili, da je za izginotje kriv pilot, ki je letalo ali namerno strmoglavil ali varno pripeljal nekam v Himalajo, kjer naj bi se od takrat tudi skrival.

Poleg 227 potnikov in dveh pilotov je bilo na letalu še 10 stevardov in stevardes. FOTO: Mohd Rasfan/Afp

Nekoliko bolj verjetna je teorija, da je v letalski kabini zmanjkalo kisika, potniki in posadka, vključno s pilotom, pa so posledično izgubili zavest in letalo je strmoglavilo. Nekateri k tej teoriji dodajajo, da bi lahko pilot namerno poškodoval rezervoarje s kisikom, ko so vsi okoli njega izgubili zavest, pa naj bi onesposobil še radijsko komunikacijo ter nato letalo usmeril v ocean.

Da se je pilot odločil za samomor in s seboj v smrt potegnil več kot 200 ljudi, menijo tudi mnogi strokovnjaki, od avstralskih do kanadskih. To seveda še posebej boli njegove bližnje, ki vsa ta leta nestrpno pričakujejo, ali bo kdo morda le našel kakšen dokaz, kaj se je zgodilo z Zahariejem Ahmadom Shahom, njegovimi kolegi in ljudmi na krovu nesrečnega letala, ter obenem upa, da bodo nove ugotovitve oprale njegovo ime.

»Zahair nikoli ne bi storil česa tako groznega, srce se mi para, ko poslušam, da naj bi on zakrivil izginotje, še bolj, da naj bi ubil sebe in druge na krovu. To preprosto ni res,« je že kmalu po tem, ko so se pojavila ugibanja o pilotovi krivdi, povedala njegova žena. Da Shahova družina še desetletje po nesreči preživlja težke čase, je te dni potrdil tudi psiholog, ki je po nesreči pomagal svojcem žrtev: »Nočejo imeti stika z mediji, zdaj ob obletnici so jih začeli ponovno oblegati, a ne morejo več poslušati obtožb in blatenja njihovega dragega moža, očeta, sina. Potrebujejo zaključek, da bi lahko živeli dalje kolikor toliko normalno,« je dejal Fuad Sharuji.

Pripravljeni odpreti primer »Če obstajajo prepričljivi dokazi, da je treba primer ponovno odpreti, ga bomo z veseljem odprli,« je svojcem žrtev sporočil malezijski premier Anwar Ibrahim, minister za promet Anthony Loke pa je dejal, da je vlada odločena najti letalo ne glede na ceno. Svojcem je zagotovil, da se bo s predstavniki ameriškega podjetja za raziskovanje morja Ocean Infinity pogovoril o možnostih nove iskalne akcije.