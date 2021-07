Izpoved Aleksandra o drami na bazenu: deklica (11) potonila

V poletnem času se število nesreč v morju, rekah in bazenih poveča. K sreči se ne končajo vse tragično, če le v pravem času opazimo utapljajočo se osebo. O zgodbi s srečnim koncem poročajo iz Beograda. »Kar naenkrat je dvignila roke in izginila. Hitro sem priplaval do nje in jo izvlekel, bila je vsa modra,« je za Kurir povedal Aleksander, ki je bil s svojo družino tedaj v vodi na enem od beograjskih javnih kopališč.



»'Prosim te,' je rekla potihoma in z dvignjenimi rokami potonila. V isti sekundi je bila na dnu bazena. Ko sem je izvlekel, je bila vsa modra in prestrašena,« je dramo na enem od beograjskih javnih kopališč opisal Aleksander, ki je junaško rešil 11-letno deklico pred utopitvijo.

Bila je prestrašena

»Igral sem se z otroki v bazenu. Bila je strašna gneča, hrup in otroški glasovi so se razlegali na vse strani. V tistem trenutku sem bil v bazenu s svojimi otroki. V daljavi sem opazil deklico, ki me je nenavadno gledala. Nekaj mi ni dalo miru. Potem sem jo še enkrat pogledal. Najina pogleda sta se srečala, bila je prestrašena,« je pojasnil Aleksander. »Kar naenkrat je dvignila roke, rekla 'prosim te' in potonila. Videl sem jo, kako se utaplja. Grozno! Priplaval sem nekako do nje skozi vso gnečo, ona pa je že bila na dnu bazena. Hitro sem jo izvlekel na suho. Nikoli ne bom pozabil trenutka in olajšanja, ki sem ga ob tem doživel. Bila je vsa modra, napila se je vode in komaj je prišla do zraka. Ampak bila je živa in pri zavesti. Ko je izpljuvala vso vodo, se je tresla in prestrašeno rekla: 'Hvala.' Vse to se je zgodilo v slabih petih minutah. Moja sreča je bila neizmerna,« je dramo opisal Aleksander.



V Sloveniji je v zadnjih petih letih na kopališčih utonilo 74 oseb, samo letos so se zgodili trije primeri. Večina nesreč se sicer zgodi na neurejenih kopališčih, a ni nemogoče, da do utopitve pride tudi v bazenih, ob katerih so načelno vseskozi na preži reševalci.

