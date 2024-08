Deček med obiskom muzeja po nesreči razbil 3500 let staro posodo (FOTO)

Štiriletni deček je med obiskom muzeja v Izraelu po nesreči razbil 3.500 let staro posodo, ki se je raztreščila na koščke. Iz muzeja Hecht v Haifi (Izrael) so za BBC povedali, da je bila posoda iz bronaste dobe med letoma 2200 in 1500 pred našim štetjem in da je redek artefakt, ker je bila še skoraj nedotaknjena.

Posoda je stala pri vhodu v muzej in ni bila v vitrini, saj so v muzeju prepričani, da imajo tako razstavljeni izdelki poseben čar.

Dečkov oče Alex je povedal, da je njegov sin na »rahlo potegnil posodo«, ker ga je »zanimalo, kaj je v njej«, zaradi česar je posoda padla.

Alex je tudi dejal, da je bil »v šoku«, ko je videl sina ob razbitem kozarcu, in je sprva pomislil, »da tega ni storil moj otrok«.

Iz muzeja Hecht so sporočili, da so otroka in njegovo družino čez nekaj dni tudi povabili na organiziran ogled razstave.

»Obstajajo primeri, ko nekdo namerno poškoduje razstavne predmete in in take primere obravnavamo zelo strogo. Tudi policijo vključimo,« je za BBC povedala Lihi Laszlo iz muzeja. »Vendar v tem primeru ni šlo za takšno situacijo. Posodo je pomotoma poškodoval majhen otrok, ki je obiskal muzej, in odziv bo temu primeren.«

Posodo bodo restavrirali in jo vrnili na svoje mesto.

Posodo so naši predhodniki najverjetneje uporabljali za prenašanje lokalnih dobrin, kot sta vino in oljčno olje. Podobni glineni predmeti so ob odkritju običajno razbiti ali nepopolni, zato je bila ta nepoškodovana posoda ob odkritju »mpresivna najdba«, so dodali v muzeju.

Muzej Hecht se nahaja na območju Univerze Haifa na severu Izraela in zbira arheološke in umetniške predmete.