Čudež na morju! Jadralec preživel štiri dni v ledeni vodi

V januarju 1997 je Tony Bullimore, britanski jadralec, preživel štiri dni v prevrnjeni jadrnici sredi divjega Južnega oceana, potem ko je nevihta strgala kobilico njegovega plovila in ga pahnila v smrtonosne razmere. Ta neverjetna zgodba o preživetju in reševanju je postala simbol človeške vztrajnosti.

Kobilica skupaj s krmilom vpliva na obnašanje plovila na morju. Gibanje na morju, enostavnost krmiljenja, obvladovanje morebitnega nasedanja in obnašanje v močnem vetru, – vse to je odvisno od njene oblike.

Bullimore, ki je tekmoval na zahtevni Vendée Globe regati okoli sveta, je med nevihto s hitrostjo vetra do 160 km/h utrpel usodno poškodbo plovila. Jadrnica se je v nekaj sekundah prevrnila in se začela polniti z ledeno mrzlo vodo.

Okno na trupu je kmalu popustilo pod udarci razbitin, kar je povzročilo, da je voda vdrla v notranjost, uničila elektriko in jadrnico potopila v popolno temo.

Ni se vdal

Kljub mrazu in vse hujšim razmeram se Bullimore ni vdal. Oblekel je preživetveni kombinezon in si našel varno mesto na visoki polici, da bi se izognil utopitvi v ledeni vodi. »Če bi ostal v vodi, bi umrl,« je povedal.

Prevrnjena jadrnica je ostala na vodi zaradi vodotesnih predelov, vendar je voda še naprej vdirala. Bullimore je preživel ob pločevinki hrane, čokoladici in nekaj zavojčkih vode, ki jih je razporedil na več dni.

Da bi opozoril reševalce, je postavil signalno svetilko skozi razbito okno in večkrat skočil v vodo, da bi zavaroval rešilni čoln, čeprav je med tem izgubil del prsta.

S časom se je zaloga kisika zmanjševala, voda pa je zapolnila večino notranjosti plovila. Kljub vsem težavam je Bullimore ostal osredotočen na preživetje in ohranil voljo do življenja: »Če se odločiš, da ne boš odnehal, preprosto nadaljuješ,« je povedal.

Podhlajen in dehidriran, a živ

Po štirih dneh je signal njegove jadrnice, oddan 2.250 km od avstralske obale, zaznala avstralska reševalna služba. Kraj nesreče je dosegla ladja Kraljeve avstralske mornarice HMAS Adelaide, ki je poslala posadko preverit, ali je Bullimore še živ.

Ko je zaslišal trkanje in glasove reševalcev, je Bullimore zbral zadnje moči, skočil v ledeno vodo in priplaval na površje, kjer so ga potegnili na varno.

Reševalci so ga našli podhlajenega, dehidriranega in z ozeblinami, vendar živega. »Bil sem neizmerno hvaležen. Ti ljudje so mi rešili življenje,« je dejal Bullimore.

Po rešitvi se je jadralec moral zavezati dolgotrajnemu zdravljenju, vendar je njegov neverjeten pogum navdušil svet. Sam pa je zavrnil naziv junaka in dejal: »Junaški so bili tisti, ki so prišli do mene in me rešili. Sam sem imel le srečo.«

Njegova zgodba ostaja ena najbolj izjemnih zgodb o preživetju na morju, ki poudarja moč volje in odločnosti v najtežjih okoliščinah.