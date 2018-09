Trump priznal, da se je zaljubil v moškega

WHEELING – Napisal mi je čudovita pisma, je predsednik ZDA Donald Trump razkril na zborovanju v Wheelingu v Zahodni Virginiji. »Bil sem neizprosen in on tudi. Pogajala sva se, nato sva se zaljubila. Napisal mi je čudovita pisma. Bila so super pisma. Zaljubila sva se,« je Trump povedal, kako se je zaljubil v severnokorejskega voditelja Kim Džong Una.



Trump in Kim sta si še pred letom dni izmenjevala grožnje in osebne žalitve, zaradi katerih se je zdelo, da je svet na robu jedrske vojne. Trump je med drugim Kima označil za malega moža z raketami, ki je na samomorilski misiji, Kim pa je Trumpa opisal kot norca. Nato pa je prišel preobrat in junija letos sta se srečala iz oči v oči. Trump je povedal, da so bila pogajanja o jedrski razorožitvi Severne Koreje težka, a je režim v Pjongjangu po Trumpovih besedah pristal na razorožitev. Je pa Trump zatrdil, da bodo sankcije proti režimu Kima ostale, dokler se država dejansko ne razoroži.