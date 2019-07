FOTO: To je novi premier

LONDON – Nekdanji britanski zunanji minister Boris Johnson je danes obiskal kraljico Elizabeto II. in ta ga je imenovala za novega predsednika vlade. Na tem položaju je nasledil Thereso May, ki je pred tem kraljici predala odstopno izjavo.







Johnson je prvič v vlogi premierja že spregovoril pred svojo rezidenco Downing Street 10.



Več odstopov ministrov



Po več odstopih v vladi bo med njegovimi prvimi nalogami preoblikovanje kabineta. S svojih položajev so med drugim odstopili finančni minister Philip Hammond, pravosodni minister David Gauke, minister za mednarodno razvojno pomoč Rory Stewart in namestnik premierke David Lidington. Kot glavni razlog so navedli, da ne morejo sodelovati s premierjem, ki želi do konca oktobra izvesti brexit z dogovorom ali brez njega.



Nova ministrska imena bi lahko Johnson sporočil še drevi oziroma v četrtek.



Prihod Johnsona do Buckinghamske palače so sicer zmotili okoljski protestniki organizacije Greenpeace, ki so s človeško verigo skušali opozoriti takrat še bodočega premierja na okoljsko krizo.