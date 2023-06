Čistilec z izklopom laboratorijskega zamrzovalnika uničil desetletja raziskav

V Politehničnem inštitutu Rensselaer v ameriški zvezni državi New York je čistilec leta 2020 izklopil zamrzovalnik, ki je na minus 80 stopinj Celzija hranil vzorce, pomembne za raziskave na področju fotosinteze. S tem je povzročil za milijon dolarjev škode in uničil desetletja raziskav, inštitut pa je sprožil tožbo zoper njegovega delodajalca.

Raziskave na področju fotosinteze, ki jih je vodil profesor K. V. Lakshmi, bi po mnenju odvetnikov inštituta lahko bile prelomne pri nadaljnjem razvoju solarnih panelov. Ogromno vzorcev, povezanih z raziskavami, so hranili v laboratorijskem zamrzovalniku, kjer se je septembra leta 2020 sprožil alarm, ki je opozarjal na dvig temperature za tri stopinje Celzija.

Čeprav bi že tovrstno nihanje temperature lahko bilo katastrofalno za vzorce, je Lakshmi ugotovil, da ti tedaj še niso bili poškodovani ali uničeni. Ker so bila leta 2020 še vedno v veljavi stroga pravila za zajezitev širjenja covida-19, pa bi se popravilo zamrzovalnika predvidoma začelo šele čez teden dni.

Večina vzorcev

V vmesnem času je na zamrzovalniku pisalo: »Ta zamrzovalnik piska, ker je v popravilu. Prosimo, da ga ne premikate ali izključite iz elektrike. Čiščenje na tem območju ni potrebno. Če želite zvok utišati, lahko za pet do deset sekund pritisnete gumb za izklop alarma.«

Toda le nekaj dni po sprožitvi alarma je čistilec zamrzovalnik izklopil iz elektrike. Večina vzorcev, ki naj bi jih hranili pri minus 80 stopinj Celzija, pa je bila uničena. Po mnenju odvetnikov je incident povzročil škodo v višini enega milijona dolarjev in uničil rezultat več kot 20 let raziskav.

Odvetnik Michael Ginsberg je pojasnil, da čistilec še vedno ne verjame, da je naredil kaj narobe, in trdi, da je le poskušal pomagati. Odvetniki inštituta so prepričani, da podjetje, ki je zaposlilo čistilca, svojega zaposlenega ni ustrezno usposobilo, in so zato tudi sprožili tožbo.