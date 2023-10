Charles Michel zaradi tragedije sklical izredni vrh EU

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je danes zaradi »terorističnih napadov Hamasa na Izrael« in razvijajoče tragedije, ki ima posledice tudi za Evropo, za torek sklical izredni vrh EU, ki bo potekal preko videopovezave. Zelo pomembno je, da Evropski svet določi skupno stališče in jasno smer ukrepanja, je zapisal v vabilu voditeljem.

»Nič ne opravičuje brutalnih terorističnih napadov Hamasa na Izrael. Z izraelskim ljudstvom smo popolnoma solidarni. Izrael ima pravico, da se brani v skladu z mednarodnim pravom,« je Michel danes zapisal na družbenem omrežju X. V vabilu pa je opozoril tudi na tragične prizore iz Gaze, kjer primanjkuje osnovnih potrebščin.

Okrepitev sodelovanja z regionalnimi akterji

Prepričan je, da mora Evropski svet v skladu s pogodbami in skupnimi vrednotami določiti skupno stališče in jasno enotno smer ukrepanja, ki odraža kompleksnost dogajanja. Spomnil je, da je EU od nekdaj zagovarjala mir in spoštovanje mednarodnega prava, tako mora tudi v prihodnje delovati v smeri zagotavljanja humanitarne pomoči in odvračanja od zaostrovanja konflikta. Zavzel se je tudi za okrepitev sodelovanja z regionalnimi akterji. Ob tem pa je poudaril, da se nikoli ne sme pozabiti na zasledovanje miru na podlagi rešitve dveh držav.

Predsednik Evropskega sveta je v vabilu sicer posvaril, da ima konflikt širše varnostne posledice, saj lahko med drugim še okrepi skrajneže. Dogajanje med Izraelom in Hamasom pa lahko resno vpliva tudi na migracije, je dodal. »Če ne bomo ravnali previdno, obstaja nevarnost nadaljnjih migracijskih valov v Evropo,« je opozoril.