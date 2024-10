Celotno znanje postavil na glavo

Vesolje že od nekdaj buri človeško domišljijo in mnogo znanstvenikov se na vse pretege trudi, da bi razumeli, kako deluje, koliko je staro, kako je nastalo … Načeloma se strinjajo, da je sestavljeno iz treh komponent – običajne snovi, temne snovi in temne energije.

Prva je tista, ki jo vidimo, da obstajata drugi dve, pa so fiziki ugotovili z opazovanjem galaksij, mnoge se namreč vrtijo ali na drug način premikajo povsem drugače od pričakovanega, zato so sklenili, da je to zaradi temne snovi. Ta naj bi pomagala galaksije tudi ustvariti, planeti, zvezde in druga telesa naj bi se namreč ravno zaradi nje obnašali in premikali, kot se.

Njegova teorija je zamajala celo splošno razširjeno teorijo o nastanku vesolja. FOTO: Coffeekai, Getty Images

A Rajendra Gupta, profesor fizike z univerze v kanadski Ottawi, je prepričan, da ne potrebujemo ne temne snovi niti temne energije, da bi pojasnili delovanje vesolja. Če gre verjeti njegovi raziskavi, da temne energije in snovi v vesolju ni, pa to pomeni, da je veliko starejše, kot smo verjeli do zdaj, in sicer 26,7 namesto 13,8 milijarde let.

Teorija velikega poka pod vprašajem

»Standardne teorije pravijo, da je za pospešeno širjenje vesolja odgovorna temna energija, naša študija pa ugotavlja, da se širi zaradi slabenja naravnih sil, kar smo ugotovili z opazovanjem svetlobe. Ta se med potovanjem skozi vesolje premika proti rdečemu delu spektra, to pa nakazuje, da v proces ni vključena temna energija,« je pojasnil Gupta.

Če se bo izkazalo, da so njegove trditve pravilne, bo to na glavo postavilo skorajda vse dosedanje znanje in vedenje o vesolju, nastanku in razvoju galaksij, o kozmičnih mikrovalovih in drugih sevanjih. Njegova teorija med drugim pod vprašaj postavlja celo splošno razširjeno in znano teorijo o nastanku vesolja, ki jo poznamo kot teorijo velikega poka.