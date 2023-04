Če je predrago v Sloveniji, je ceneje drugod v Evropi: te vikendice so lahko vaše za 50.000 evrov ali manj

Ste si vedno želeli hišo ali počitniški apartma nekje v Evropi, po možnosti blizu morja ali nedotaknjene narave, pa ste mislili, da je to zaradi previsokih cen nepremičnin nemogoče? Če ste pripravljeni iskati zunaj velikih mest in nekaterih drugih bolj priljubljenih območij, lahko najdete nekaj skritih draguljev, ki so cenovno precej dostopni. Cene nepremičnin so nore, še posebej, če se odločite za nakup nepremičnine na Jadranu, še vedno pa je mogoče po vsej Evropi kupiti počitniško hišo za 50.000 evrov ali manj.

Čudovita hiša v dveh etažah, Jerez Oeste, Španija

Cena: 53.300 evrov

Nahaja se v mestu Jerez de la Frontera v Cádizu. Hiša s površino 75 m² je v urbanem delu mesta, nekaj metrov od zdravstvenega doma in z dostopom do več izobraževalnih centrov. Hiša se razprostira v dveh etažah, povezanih z notranjimi stopnicami, ima opremljeno kuhinjo, dve spalnici in eno kopalnice. Najbližji letališči sta v Sevilli in Malagi, lega hiše pa je tako dobra, da se lahko v enem dnevu odpeljete na Portugalsko, v drugem s trajektom v Maroko in v tretjem raziskujete Gibraltar.

Francoska idila v Poitou-Charentesu

Cena: 38.500 evrov

Nepremičnina je sestavljena iz dveh hiš, ki bosta prenovljeni za stanovanjsko uporabo. Prva hiša obsega 91 m² in je urejena kot bivalni prostor s kuhinjo, dnevno sobo s kaminom ter skupaj tremi spalnicami in kopalnico. Druga hiša obsega 86 m2 in ima kuhinjo, dnevno sobo, shrambo in dve spalnici. Hiša se nahaja v majhni in mirni vasici v bližini reke.

Kamnita hiša v francoski vasici Saint-Denis-de-Gastines

Cena: 50.000 evrov

Zgodovinska vrstna hiša v središču vasi z vsemi dobrinami v bližini. Ta čudovita kamnita posest se nahaja v osrčju privlačne vasice Saint-Denis-de-Gastines. Do pekarne, bara, restavracije, trgovine z živili se lahko sprehodite, na trgu poleg stavbe pa je na voljo veliko brezplačno parkirišče.