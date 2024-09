Budimpešta se pripravlja na najtežjo noč: parlament sinoči v temi, Donava narašča (FOTO)

Po ciklonu Boris, ki je v minulem tednu prizadel več držav vzhodne in srednje Evropi, bo v Budimpešti gladina Donave po pričakovanjih danes dosegla najvišjo raven osmih metrov in pol. Reka se je približala stavbi madžarskega parlamenta, vendar so po zagotovilih župana pripravljeni še na pol metra višji vodostaj.

Na nekaterih območjih, kot je donavski otok Szigetkoz na zahodu Madžarske, se je gladina vode že znižala za meter. V drugih regijah razmere ostajajo kritične.

V vasi Pilismarot, približno 40 kilometrov severno od prestolnice, je zdrsnil protipoplavni nasip, vendar so ga uspeli stabilizirati. Med ogroženimi območji je več krajev dolvodno od prestolnice, ki pa so v celoti zaščiteni s protipoplavnimi vrečami.

Do petka so oblasti uredile protipoplavno zaščito na 755 kilometrih ob Donavi. Na območju več kot 100 kilometrov ob Donavi so razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti.

FOTO: Marko Djurica Reuters

Župan Budimpešte Gergely Karacsony je v petek dejal, da je mesto dobro pripravljeno na predviden vodostaj Donave v višini 850 centimetrov in da lahko prenese vodostaj do devetih metrov, poroča španska tiskovna agencija Efe.

Narasla voda v prestolnici ovira cestni in železniški promet. Ulice v bližini Donave so zaprte za promet.

Medtem so gladine rek na severozahodu Madžarske, vključno z reko Leitha, po obilnem deževju v začetku tedna začele upadati.