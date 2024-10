Britanski premier: »Smrt voditelja Hamasa ponuja priložnost za premirje v Gazi«

Britanski premier Keir Starmer je dejal, da ima voditelj Hamasa, Yahya Sinwar, ki so ga ta teden v Rafi ubili izraelski vojaki, na rokah kri Izraelcev in Palestincev. Dejal je tudi, da njegova smrt ponuja priložnost za sklenitev premirja v Gazi. Po pogovorih s svetovnimi voditelji v Berlinu je rekel: »Nihče ne bi smel obžalovati smrti Hamasovega voditelja.«

»Na njegovih rokah je kri nedolžnih Izraelcev, ubitih 7. oktobra in skozi leta terorja. Prav tako pa tudi kri palestinskega ljudstva, ki je trpelo v kaosu in nasilju, ki ga je Sinwar spodbujal in slavil.« Meni, da je izjemno pomembno »izkoristiti ta trenutek«, in dodal: »Menim, da smrt Sinwarja ponuja priložnost za korak proti premirju, za katerega že dolgo pozivamo.«

Starmer se je v petek v Berlinu srečal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemškim kanclerjem Olafom Scholzem na srečanju skupine držav »štirikotnika«.

Dovolj je izgovorov Netanjahuja

Združeno kraljestvo in njegovi zavezniki bodo še naprej pritiskali za premirje v Gazi in Libanonu, za izpustitev talcev ter za omogočanje humanitarne pomoči v Gazi. Starmer je dejal, da ne bo razširil prepovedi prodaje orožja Izraelu, saj Združeno kraljestvo še naprej podpira pravico Izraela do samoobrambe v primeru napadov iz Irana. A je v opozorilu Benjaminu Netanjahuju dejal: »Svet ne bo več prenašal izgovorov glede humanitarne pomoči. Civilisti na severu Gaze potrebujejo hrano zdaj.«

Voditelji so se strinjali, da bodo podpirali Ukrajino »tako dolgo, kot bo potrebno«. »Ko Ukrajina vstopa v težko zimo, je pomembno, da zagotovimo, da smo z njimi. Absolutno smo enotni v svoji odločenosti in bomo podpirali Ukrajino, dokler bo potrebno.«

Dodal je še, da Rusija postaja »vedno šibkejša«, saj vojna porabi 40 % njenega proračuna. »Edini sprejemljiv izid je suverena Ukrajina in pravičen mir,« je dejal.