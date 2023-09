Na Kosovu vre: brez usmiljenja so napadli policiste kar z ročnimi granatami

Na severu Kosova se nadaljujejo spopadi med kosovsko policijo in oboroženimi skupinami, potem ko je bil ponoči v napadu v kraju Banjska ubit policist, še en pa je bil ranjen, je danes sporočil kosovski premier Albin Kurti. Kosovske oblasti so za incident obtožile srbske kriminalne tolpe s podporo Beograda, ki pa incidenta še ni komentiral.

Policijsko patruljo so po navedbah kosovske policije napadli s strelnim orožjem in ročnimi granatami, ko se je približevala blokadi na eni od cest blizu meje s Srbijo. Incident se je zgodil blizu kraja Banjska nekaj pred 3. uro. Policist, ki je bil ranjen v napadu, ni v smrtni nevarnosti.

V bližini kraja Banjska je danes slišati streljanje.

Ni še konec

Napadi oboroženih skupin po besedah Kurtija še potekajo. »Naše sile so obkolile najmanj 30 težko oboroženih ljudi. Pozivam jih, naj se predajo. Oni so tisti, ki napadajo našo policijo. Storilce in njihove naročnike bomo ujeli in kaznovali,« je izjavil kosovski premier na novinarski konferenci po zasedanju kosovskega varnostnega sveta.

Kurti je ocenil, da gre za teroristični napad. »To ni nikakršen boj z oboroženimi civilisti, ampak z ljudmi, ki močno oboroženi predstavljajo ne samo veliko nevarnost za ustavno ureditev na Kosovu, temveč za varnost vseh državljanov,« je še dejal.

Kurti je bil oster v svoji izjavi. FOTO: Ognen Teofilovski Reuters

Srbski predsednik Aleksandar Vučić bo incident po navedbah srbskih medijev komentiral popoldne.

Vdrli tudi v samostan

Skupina oboroženih in zamaskiranih ljudi je medtem z oklepnim vozilom vdrla tudi v samostan Banjska. Iz raško-prizrenske škofije, pod katero spada samostan, so v izjavi za javnost sporočili, da so zamaskirani neznanci z vozilom vdrli skozi zaklenjena vrata samostana.

Mediji v Prištini poročajo, da je na Kosovo že prispel posebni predstavnik Evropske unije za dialog med Beogradom in Prištino Miroslav Lajčak.

Lajčak je skupaj z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borellom na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, najostreje obsodil »grozljiv napad« na kosovsko policijo. Zapisal je, da je nasilje v kakršnikoli obliki absolutno nesprejemljivo. Poudaril je tudi, da je treba storilce privesti pred sodišče in da se vsi morajo takoj vrniti k dialogu.

Obsodbe incidenta

Incident sta pred tem obsodila tudi posebna predstavnica generalnega sekretarja Združenih narodov na Kosovu in vodja civilne misije ZN na Kosovu (Unmik) Caroline Ziadeh ter ameriški veleposlanik v Prištini Jeffrey Hovenier.

Policija je v pripravljenosti. FOTO: Fatos Bytyci Reuters

Slovenija ostro obsoja današnji napad na kosovsko policijo na severu države, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. »Pozivamo k takojšnjemu prenehanju nasilja in predaji napadalcev, da bi preprečili nadaljnje žrtve,« so še sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju. Obenem so izrazili sožalje družinam in prijateljem ubitega kosovskega policista.

Sporočil, da je to največji alarm doslej

Albanski premier Edi Rama pa je po poročanju srbske agencije Tanjug medtem sporočil, da uboj kosovskega policista pomeni največji alarm doslej. Po njegovi oceni obstaja nevarnost, da incident preraste v oborožen konflikt.

Razmere na severu Kosova so se močno zaostrile po aprilskih lokalnih volitvah v štirih večinsko srbskih občinah, na katerih so bili za župane izvoljeni Albanci. Po junijskih pogovorih, na katerih sta se Vučić in Kurti sestala z Borrellom, so se napetosti nekoliko umirile. Borrell je sicer v torek po novem neuspelem krogu pogovorov, ki sta se jih udeležila Vučić in Kurti, poudaril, da je EU zaskrbljena, ker Beograd in Priština ne izvajata svojih zavez iz sporazuma o poti k normalizaciji odnosov.