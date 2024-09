Bratranec ene od odkritih žrtev povsem obupan

Potem ko so v soboto na skrajnem jugu Gaze našli trupla šestih talcev, ki so jih skrajneži ugrabili oktobra lani, o čemer smo že pisali, so se na ulice Tel Aviva zgrnile množice protestnikov. Med njimi je bilo mnogo sorodnikov pokojnih talcev ter tudi tistih, za katere si še prizadevajo, da bi se varno vrnili domov, od premierja Benjamina Netanjahuja in njegove vlade pa zahtevajo, naj poiščejo dogovor s Hamasom, ki bi k temu tudi pripomogel.

Protestnikom, mnogi so bili oviti v izraelsko zastavo ali pa so s seboj prinesli fotografije ubite šesterice, so se včeraj pridružili člani enega največjih in najmočnejših sindikatov v Izraelu, zaradi česar je večji del dežele obstal za več ur. Zaprte so bile mnoge banke, šole, trgovine in druge poslovalnice, na letališču v Tel Avivu je prihajalo do zamud in zmede. Sindikalisti kot tudi drugi protestniki so od vlade zahtevali, naj se končno pogovori z ugrabitelji ter z njimi doseže neke vrste sporazum, ki bi zagotovil njihovo vrnitev.

Vsak teden protestirajo

Svojci in prijatelji talcev že od začetka vojne v Gazi, ko je Hamas med napadom na Izrael ubil več kot tisoč ljudi in ugrabil 251 talcev, vsak teden protestirajo proti skrajno desni vladi. V Gazi naj bi bilo zajetih še 97 talcev, od katerih naj bi jih bilo 33 že mrtvih.

»Ko so našli Carmelino truplo, me je to povsem zlomilo, toliko bolj, ker smo bili tako zelo blizu dogovoru. Zavlačevanje izraelske vlade je na koncu ubilo Carmelo in drugih pet. Vse bi lahko rešili,« je na protestu v solzah dejal povsem obupani bratranec ene od v nedeljo odkritih žrtev Carmele Gat, od katere so se v ožjem družinskem krogu poslovili včeraj.