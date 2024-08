Član uprave Fortenove postal Slovenec s Harvarda in Oxforda

Skupščina hrvaške skupine Fortenova Grupa je v sredo število članov upravnega odbora zmanjšala z dosedanjih do devet na od pet do sedem. Ob tem je za predsednika upravnega odbora imenovala Pavaa Vujnovca, za njegovega namestnika Josipa Jurčevića ter za novega člana Slovenca Boruta Petka, piše Delo.

Vujnovac, ki je že doslej vodil upravni odbor, je nedavno prek svojega na Malti registriranega podjetja postal večinski lastnik Fortenove.

Petek je ustanovitelj in glavni izvršni direktor družbe Boston Advisors CEE s sedežem v Zagrebu. Kot navajajo v Fortenovi, se je izobraževal na ustanovah, kot so Harvard, MIT in Oxford, ter je bil gostujoči strokovnjak na Harvardu in je član sveta za korporativne zadeve na oxfordski univerzi. Dosedanja člana upravnega odbora Maksim Poletaev, ki je odbor tudi vodil, in Vsevolod Rozanov sta v avgustu odstopila s položaja, so pojasnili v Fortenovi in se jima zahvalili za njun prispevek k stabilizaciji in razvoju poslovanja.