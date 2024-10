Bodo prepovedali digitalne naprave in pametne telefone? WHO predlaga regulacijo

Države bi morale razmisliti o regulaciji digitalnih naprav in pametnih telefonov na podoben način, kot je regulirana uporaba tobačnih izdelkov, so prepričani v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). Na tak način bi zmanjšali vse večji negativen vpliv družbenih omrežij na duševno zdravje mladih, je dejala Natasha Azzopardi Muscat iz WHO.

Glede na to, da se problematična uporaba iger in družbenih omrežij med mladostniki v Evropi povečuje, bi morale države po njenem mnenju črpati navdih iz drugih področij javnega zdravja, kjer je zakonodaja pomagala pri reševanju potencialno škodljivih navad, na primer pri zakonih o tobaku.

Kakšne bi bile lahko omejitve?

Ukrepi, kot so starostne omejitve, nadzorovane cene in celo prepovedane cone, so delovali pri regulaciji tobaka, zato bi jih lahko uporabili kot primer, kako omejiti škodljivo uporabo prenosnih naprav, kot so pametni telefoni, je dejala Azzopardi Muscatova, direktorica politik zdravstvenih sistemov pri WHO Evropa, za Politico na robu Evropskega zdravstvenega foruma v Gasteinu v Avstriji.

»Morda bi morali razmisliti o tem, kje je primerno uporabljati digitalne naprave, in morda je čas, da začnemo razmišljati o krajih, kjer določenih digitalnih naprav ne bi smeli uporabljati,« je dejala, »podobno kot smo prepovedali kajenje na določenih območjih.«

Drug ključni element je zagotavljanje, da so otroci in najstniki – ne glede na njihov izvor, etničnost ali socialni status – »pismeni, opremljeni in opolnomočeni,« je dodala. To pomeni, da jih je treba opremiti z ustreznim znanjem, »da bodo vladali digitalnemu svetu in ne dovolili, da digitalni svet vlada njim«.

Fantje bolj problematični pri igrah kot dekleta

Študija WHO, objavljena prejšnji mesec, je pokazala, da problematična in »odvisnosti podobna« uporaba iger in družbenih omrežij med mladostniki v Evropi narašča. Poročilo, ki je zajelo skoraj 280.000 oseb, starih od 11 do 15 let po vsej Evropi, Srednji Aziji in Kanadi, je pokazalo, da ima več kot eden od desetih težave z nadzorovanjem uporabe družbenih omrežij in doživlja negativne posledice. Dekleta so poročala o višjih stopnjah kot fantje, s 13 odstotki v primerjavi z 9 odstotki.

Študija je ugotovila, da je 12 odstotkov mladostnikov izpostavljenih tveganju problematične uporabe iger, pri čemer so fantje več kot dvakrat bolj verjetno pokazali znake problematične uporabe iger kot dekleta.

»Tako kot pri vsem drugem, lahko te pripomočke uporabljamo dobro in učinkovito,« je dejala Azzopardi Muscatova. »Vendar moramo biti previdni, saj imamo del prebivalstva, ki poroča o problematični uporabi, in vemo, da to lahko sčasoma vpliva na njihove učne rezultate, duševno zdravje in dobro počutje ter produktivnost na delovnem mestu.«

Kaj bo delovalo?

Povezava med uporabo družbenih omrežij in duševnim zdravjem, zlasti med najstniki, pridobiva vse več pozornosti. Na začetku tega poletja je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obljubila »prvo evropsko preiskavo o vplivu družbenih omrežij na dobro počutje mladih«.

Zbiranje dokazov je bistveno, vendar ne bi smeli predolgo čakati, je dejala.

»Dokaze je treba sistematično zbrati, nato pa moramo ugotoviti, kaj bo verjetno delovalo in kakšen pristop želimo zavzeti,« je dejala. »Toda povsem jasno je, da ne smemo odlašati z ukrepanjem in odločitvami.«