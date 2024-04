Bodo Hrvati v Evropski parlament poslali vplivnico?

Kampanje za evropske volitve niso v polnem teku le pri nas, temveč tudi v drugih državah. V torek je v velikem slogu kandidaturo vložila hrvaška vplivnica in priljubljena tiktokerica Nina Skočak, ki je zbrala kar 8500 podpisov podpore volivcev. Listo je poimenovala neodvisna Gen Z lista.

Nina je na družabnih omrežjih zaslovela kot modna navdušenka, ki obožuje starinski stil. Modne kose mnogokrat išče v trgovinah, ki prodajajo second hand oblačila, njen zaščitni znak pa je rdeča šminka. Od modnih dodatkov najraje nosi bisere, rokavice in torbice. Brez sramu prizna, da se ne spomni, kdaj je nazadnje zavila v nakupovalno središče, in doda, da nekatere kose nosi še iz srednje šole. Veliko sledilcev je pridobila tudi, ko je recitirala v stilu poezije znane turbofolk skladbe.

Poleg družabnih omrežij pa Nino navdušuje tudi politika. Nase je opozorila, ko se je odločila, da bo ustanovila listo Gen Z in z njo kandidirala na evropskih volitvah. Nina je sicer novinarka in politologinja, ki trenutno živi in dela v Bruslju. Index poroča, da se že več let ukvarja s politiko in da meni, da so prav mladi tisti, ki bodo prinesli spremembe.

In za kaj se bo zavzemala Ninina lista? V ospredju so seveda problematike, ki se dotikajo mladih. Nasloviti želi težave, ki naslavljajo stanovanjsko problematiko, znižati želi starostno mejo za glasovanje na 16 let in spodbuditi vključevanje mladih v politične procese. Zavzema se za večje štipendije v okviru izmenjav in večjo vključenost žensk v politiko. Omenja tudi uvedbo roza davka – želi si, da bi ukinili davek na higienske proizvode, spodbuja pa tudi razpravo o plačanem menstrualnem dopustu.