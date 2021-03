Bližnje srečanje: Nenavaden predmet nad Novo Mehiko

Ni bilo prvič

12 tisoč metrov visoko je bilo letalo.

Znan je postal leta 1947 Roswell je z okrog 50.000 prebivalci peto največje mesto v Novi Mehiki, znano pa je postalo leta 1947, ko so v puščavi v njegovi bližini našli razbitine, za katere se je hitro začelo govoriti, da pripadajo neznanemu letečemu predmetu. Oblasti so vztrajale, da gre za vremenski balon, nato pa 50 let pozneje zgodbo spremenile, češ da je šlo pravzaprav za balon, ki naj bi v sklopu skrivnega vladnega programa Mogul vohunil za Sovjeti in njihovim jedrskim programom. Razlagi mnogi ne verjamejo in mesto, kjer je strmoglavil predmet, še vedno vsako leto obišče na stotine radovednežev.

Pred dnevi je civilno potniško letalo družbe American Airlines vrste airbus 320 med poletom od Cincinnatija do Phoenixa doživelo bližnje srečanje s hitrim in nadvse skrivnostnim letečim predmetom cilindrične oblike.Posadka je o njem povedala, da je bil videti kot manevrirni izstrelek, gibal pa da se je izredno hitro. Letalo je takrat potovalo nad neposeljenim severnim delom Nove Mehike na 12.000 metrih višine, neznani predmet pa so opazili nad letalom., izkušeni radioamater in lastnik zasebne radijske postaje, je pogovor med pilotom in kopilotom, ko sta se čudila videnemu, posnel, o skrivnostnem predmetu so bili seznanjeni tudi center za nadzor letalskega prometa v Albuquerqueju, Zvezna uprava za letalstvo (FAA) in sedež družbe American Airlines. Pilota sta med drugim spraševala kontrolo zračnega prometa, če so v zraku morda kakšne tarče ali kaj podobnega, ter povedala, da opazujeta dolg cilindrični predmet, ki se nad njimi zelo hitro premika. Douglas je pozneje medijem povedal, da je pogovor posnel povsem po naključju: »Poskušal sem ujeti signal nekega drugega letala in slišal pogovor, ki je bil bolj podoben dialogu iz serije Dosjeji X kot običajnemu pogovoru med pilotoma in kontrolo prometa.« Nekaj dni po tem, ko sta omenjena pilota sporočila, kaj sta videla, so izjavo potrdili tudi pri American Airlines, Zvezna uprava za letalstvo pa je sporočila, da njihovi nadzorniki letenja na radarskih zaslonih predmeta, o katerem sta govorila pilota, niso videli. Poročilo je uprava posredovala tudi Zveznemu preiskovalnemu uradu.Dogodek močno spominja na tistega, ki se je zgodil skoraj tri leta prej na istem območju. Takrat sta skrivnostni neznani leteči predmet srečala potniški airbus in poslovni learjet, ki je letel za vojaško družbo. Oba sta, enako kot takrat airbus, letela na višini 12.000 metrov in tudi v teh primerih kontrola zračnega prometa na svojih napravah ni zaznala ničesar. Pred njimi so tovrstne predmete, podobne izstrelku, že večkrat opazili tudi piloti ameriške vojne mornarice in o njih tudi redno poročali.Kaj ti predmeti so in od kod izvirajo, ni znano, je pa dejstvo, da sta v Novi Mehiki, tik ob narodnem parku White Sands, izstrelišče in testni center za preizkušanje izstrelkov, tam so tudi nekatere druge vojaške ustanove ter območja z omejenim dostopom. Kljub temu je malo verjetno, da bi šlo v primeru omenjenih skrivnostnih predmetov za kakšno tajno letalo, še posebno ker jih piloti videvajo sredi dneva, ko je v zraku precejšnja gneča. Ravno tako na tem območju ni dovoljeno testiranje ali uporaba manevrirnih izstrelkov. So pa v zvezni državi Nova Mehika v zadnjih desetletjih že kar nekajkrat opazili nenavadne oziroma neznane leteče predmete, katerih izvor vse do danes ostaja nepojasnjen. Ne pozabimo, da je tudi Roswell, mesto, ki je postalo znano prav po govoricah, da je tam leta 1947 strmoglavil neznani leteči predmet, v Novi Mehiki.