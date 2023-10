Bivšemu kanclerju grozi do 3 leta zapora

Od nekoč čudežnega dečka evropskih konservativcev do glavnega obtoženega v eni od največjih političnih afer v Avstriji v zadnjih letih. To je nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ob čigar priimku se je na Balkanu marsikdo muzal. Jeseni leta 2021, ko je tudi odstopil s položaja, pa so si meli roke tudi njegovi politični nasprotniki, saj je bilo zaradi obtožb, da je lažno pričal pred parlamentarno komisijo glede afere Ibiza, že jasno, da se njegova politična kariera končuje.

Da za vsem skupaj stoji opozicija oziroma da ga je ta hotela uničiti, je Kurz včeraj povedal tudi v zagovoru pred dunajskim sodiščem. Tam mu sodijo zaradi obtožb, da je prikril svoj vpliv pri imenovanju vodje avstrijskega državnega holdinga ÖBAG Thomasa Schmida. Preiskovalni komisiji je leta 2020 dejal, da je bil o odločitvi obveščen vnaprej, a da dodatno ni bil vpleten. Vendar pa tožilstvo na podlagi sporočil SMS med njima domneva, da je bil močno vpleten v izbiro osebja in da je s Schmidom najpozneje od sredine leta 2017 redno izmenjeval mnenja o tej temi.

Nekoč je veljal za čudežnega dečka evropskih konservativcev. FOTO: Lisi Niesner, Reuters

Povezava med politiki in mediji Afera Ibiza, poimenovana po videoposnetku, posnetem na španskem letoviškem otoku Ibiza, je avstrijsko politiko pretresla leta 2019. Med njeno preiskavo so se namreč razkrile tesne povezave tako med najvišjimi avstrijskimi politiki, poslovneži kot tudi mediji.

Grozi mu zaporna kazen

»Itak dobiš vse, kar želiš,« je obtoženi Kurz Schmidu med drugim zapisal v sporočilo. Schmid pa mu je, kot je bilo mogoče včeraj slišati na sodišču, odgovoril z dvema smeškoma in: »Tako sem vesel:-)) Rad imam svojega kanclerja.« Kurz je včeraj pojasnil, da je bil Schmid takrat prepričan, da bo postal direktor ÖBAG, in da je tudi imel idejo, da lahko, če postane član uprave omenjenega holdinga, postane tudi vodja nadzornega odbora združenja, igralnic in podobno. Z besedami, da lahko dobi vse, kar hoče oziroma želi, pa da je mislil, da pač ne more biti požrešen.

O izjavah pred parlamentarno preiskovalno komisijo pa je poudaril, da jih je dal v ozračju, ki ga je zaznamovala velika agresivnost poslancev, zato se morda ni dovolj natančno izrazil. Vsekakor pa, kot je dodal, tožilstvo očitno precenjuje njegov vpliv pri imenovanju Schmida in pri sestavi nadzornega sveta ÖBAG.

Če bo na sojenju, ki naj bi trajalo vse do konca leta, 37-letni nekdanji kancler spoznan za krivega, mu grozi kazen do treh let zapora.