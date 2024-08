Bila talka Hamasa, zdaj noro žurala, vsi niso navdušeni: »Pleše napol naga, njen fant še priprt« (VIDEO)

Štiri talce, ki so bili ugrabljeni z glasbenega festivala Nova na dan grozljivega pokola Hamasa 7. oktobra lani, so izraelske sile rešile med racijo v osrednji Gazi.

Na posnetku, ki so ga po poboju Hamasa objavili izraelski mediji, je prikazano, kako jo teroristi vozijo na motorju. FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters

Med njimi je bil tudi 26-letna Noa Argamani. Na posnetku, ki so ga po poboju Hamasa objavili izraelski mediji, je prikazano, kako jo teroristi vozijo na motorju, medtem ko 26-letnica kriči: »Ne ubij me!«

Proslavila življenje z zabavo

Argamanijeva je danes končno prosta, zato se je odločila, da po 246 dneh ujetništva, ki jih je preživela v Gazi, »proslavi življenje« z organizacijo velike zabave z družino in prijatelji. Ob tem je pozvala teroristično skupino, naj izpusti preostale talce, vključno z njenim fantom Avinatanom Orom, navaja Times of Israel.

»Ni idealna situacija, da se zabavamo, medtem ko v ozadju še vedno poteka vojna ... Medtem ko so naši vojaki na bojišču, medtem ko je v Gazi 209 talcev, vključno z mojim fantom, ki ga vsi strašno pogrešamo. Toda hkrati sem vesela, da imam priložnost praznovati življenje z vsemi vami. Ta zabava je opomnik, da moramo ceniti vsak dan našega življenja,« pove v videu, ki ga je predvajal Channel 12.

Na zabavi se je precej sprostila, zaplesala z očetom, zbrani so jo celo dvignili na ramena, tako da je kar v kopalkah zaplesala v zraku.

Vsi njenega početja ne odobravajo

Niso pa vsi na njeno početje gledali z naklonjenostjo. Na družbenih omrežjih so sledile številne kritike.

»Več kot 200 nedolžnih palestinskih civilistov je bilo neusmiljeno poklanih, da bi osvobodili Noo Argamani, samo zato, da je napol gola plesala s svojim očetom brez srajce ob srhljivih tehno zvokih, medtem ko je njen fant še vedno v ujetništvu. Kakšna nora, bolna družba,« je bil eden od odzivov.

»Jemanje talcev je vojni zločin in obsojanja vredno dejanje za vse strani. Ampak tukaj je vidna razlika – palestinski talci po izpustitvi so videti izmučeni, zlomljeni in onemogli, medtem ko izraelski talci, na primer Noah Argamani, žurirajo in praznujejo,« je dodal drugi.