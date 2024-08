Bi med dopustom spali kar v cerkvi? Zdaj je to mogoče

Ob obali Jadranskega morja je vsako leto več turističnih apartmajev, saj je zanimanje za letovanje tam izjemno. Da bi lahko tudi oni kaj zaslužili z oddajanjem, so se spomnili cerkveni možje v cerkvi sv. Nikolaja v edinem bosanskem mestu na obali – Neumu – in del svetih prostorov preuredili v devet ličnih počitniških stanovanj, od katerih je najmanjše veliko 22 m2, največje pa kar 165 m2. Cene najema znašajo od 99 evrov na dan.

»Nastanitev Zvijezda mora je v Neumu, v bližini znamenitosti Mala plaža v Neumu in Plaža Neum, ter ponuja brezplačni Wi-Fi in brezplačno zasebno parkirišče. Vsaka enota ima popolnoma opremljeno kuhinjo z jedilno mizo, satelitsko TV z ravnim zaslonom ter zasebno kopalnico s prho, brezplačnim toaletnim priborom in s sušilnikom za lase. Parom je posebno všeč lokacija – podali so ji oceno 9,3 za potovanja v dvoje,« opisujejo novo pridobitev Neuma na spletnem oglasnem portalu Booking.com.

Cerkev v Neumu je letos obogatila svojo ponudbo. FOTO: Booking.com

Tudi druge cerkvene ustanove oddajajo svoje prostore in si pomagajo pri svojem delovanju z zaslužkom.

Kot je poročal hrvaški Index, duhovnik Mladen Šutalo, s katerim so se pogovarjali, saj je v register vpisan kot lastnik apartmajev, v takšnem oddajanju cerkvenih prostorov ne vidi nič nenavadnega. »Tudi druge cerkvene ustanove oddajajo svoje prostore in si pomagajo pri svojem delovanju z zaslužkom,« je dejal podjetni duhovnik.