Avto postaja spomenik: na istem mestu je parkiran že 47 let (FOTO)

Modra Lancia Fulvia pripada 94-letnemu Angelu Fregolentu, nekdanjemu prodajalcu lokalnega časopisa, ki je z deset let mlajšo ženo Bertillo 40 let vodil kiosk pred svojo hišo. »Ko smo začeli z delom, je bilo normalno, da je Lancia parkirana spredaj, saj sem časopis zlagal iz prtljažnika in ga potem prinesel v kiosk,« je v izjavi za Il Gazzettino povedal Angelo. Ko pa se je par upokojil, je avto ostal na istem mestu. V skoraj pol stoletja je postal lokalni simbol, skorajda del mesta Conegliano, ob katerem so se za fotografije ustavljali tako turisti, kot tudi domačini.

Avto bodo restavrirali in preselili na drugo lokacijo

Avto je bil s svoje lokacije prvič odstranjen 20. oktobra in premeščen na avtomobilski salon v Padovi, kjer je bil razstavljen skupaj z desetinami drugih brezčasnih klasičnih avtomobilov. Vozilo so nato poslali v delavnico, kjer bodo popravili škodo. Ko bo v celoti obnovljena, bo Lancia postavljena pred lokalno šolo nedaleč od hiše Angela in Bertille, kar pomeni, da jo bosta lahko občudovala skozi okno.

Mimogrede, Lancia Fulvia (Tipo 818) je avtomobil, ki ga je tovarna Lancia proizvajala med letoma 1963 in 1976. Ime je dobila po cesti Via Fulvia, ki vodi od Tortone do Torina. Zasnoval jo je Piero Castagnero, v svetu motošporta pa je zaslovela po uspešnem tekmovanju na mednarodnem prvenstvu v reliju leta 1972.