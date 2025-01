Avstrijski skrajni desničar bolj povezan s Slovenijo, kot bi si morda mislili

Če ste ob omembi Herberta Kickla, predsednika skrajno desničarske stranke FPÖ (Avstrijske svobodnjaške stranke) kdaj pomislili, da zveni znano, se niste ušteli. Priimek Kickl namreč izvira iz Slovenije, je ugotovil profesor Jürgen Udolph, ugledni raziskovalec s Centra za raziskovanje imen v Leipzigu. Udolph je pojasnil, da njegove ugotovitve temeljijo na zgodovinskih in etimoloških virih, ki nedvoumno kažejo na slovenski izvor priimka Kickl.

Priimek je pogost na avstrijskem Koroškem, kjer je Herbert Kickl tudi rojen, Koroška pa je znana po slovenski manjšini, ki je skozi stoletja ohranila številne slovenske priimke. Udolph je namreč ugotovil, da priimek Kickl izvira iz slovenskega izraza »kikel« ali »kikla«, torej žensko krilo ali srajca.

Obstajajo tri različice

Poleg etimoloških virov je Udolph svoje trditve podkrepil tudi z zgodovinskimi podatki. Na avstrijskem Koroškem je bilo v preteklosti veliko več Slovencev kot danes, pred stotimi leti je tam denimo živelo več deset tisoč Slovencev, pred dvesto leti pa več kot sto tisoč.

Sčasoma je prišlo do jezikovne asimilacije, kar pomeni, da so Slovenci v Avstriji počasi začeli sprejemati avstrijski jezik, a so ohranili nekatere lastnosti in značilnosti slovenščine, tudi slovenski priimki so ostali.

Jürgen Udolph je ob tem dodal, da v Avstriji sicer obstajajo tri različice priimka – poleg Kickl še Kickel in Kikel, prav slednjih je tudi največ, zapis pa je najbolj podoben zapisu naše besede za žensko krilo.

Kot že rečeno, se je Herbert Kickl rodil v delavsko družino v kraju Radenče, nemško Radenthein, na avstrijskem Koroškem, šolo pa je obiskoval v bližnjem Špitalu ob Dravi. Po zaključenem služenju vojaškega roka je odšel na Dunaj študirat novinarstvo in politologijo, a si je po enem letu premislil ter vpisal filozofijo in zgodovino. Diplomiral ni iz nobene smeri.