Arheologi skačejo od navdušenja: star je 3000 let, a se še sveti (FOTO)

Arheologi skačejo od navdušenja: najdba, ki so jo pred kratkim odkrili na Bavarskem, je redka in skorajda neverjetna. V grobu iz 14. stoletja pr. n. št. so namreč našli izjemno redek meč z ročajem v obliki osemkotnika, osupljiv pa je tudi zato, ker je odlično ohranjen. Meč je bil skupaj z drugimi bronastimi dragocenostmi zakopan v bližini okostja moškega, ženske in otroka.

V uporabi je bil v bronastem obdobju in je star okoli 3000 let. »Meč in grob še vedno raziskujemo, naši arheologi morajo najdbe še klasificirati in natančneje določiti njegovo starost,« je v uradni izjavi za javnost navedel predstojnik Bavarskega državnega urada za spomeniško varstvo Mathias Pfeil.

Izdelava takšnega meča je bila zelo zahtevna. FOTOGRAFIJi: Bavarski državni urad za spomeniško varstvo

»Le to lahko rečem: ohranjenost meča je izjemna! Takšne najdbe so zelo redke,« ni skrival navdušenja ter dodal, da se hladno orožje »tako rekoč še vedno sveti«.

Zelo zapletena izdelava

Meč ima poseben ročaj v obliki osemkotnika, kar je še ena posebnost, na katero arheologi ne naletijo prav pogosto. Izdelava takšnih mečev je bila namreč zelo zapletena, saj je bilo treba nalagati eno plast kovine na drugo. Okrašen in opremljen je z žigi. Arheologi upajo, da jim bo redka najdba ponudila več podatkov o življenju v bronasti dobi.

Bronasta doba je trajala od leta 2300 do leta 800 pr. n. št., razdeljena je na starejšo in srednjo dobo, kulturo žarnih grobišč ter pozno bronasto dobo. Iz tistega časa so že znane velike civilizacije, vendar ne v Evropi. Ime je dobila po uporabi kovinskega orožja in predmetov, ki so zamenjali druge materiale, med njimi kamen in glino: v bronasti dobi so ljudje namreč prvič v zgodovini začeli obdelovati kovino, kar je bil velik napredek, ki je vplival na vsa življenjska področja.

Zakopan je bil poleg okostij moškega, ženske in otroka.

Z meči, kakršen je zgornji, so v Evropi trgovali le v južni in severni Nemčiji ter na Danskem. Običajno so na tem območju meči zakopani v žarnih grobovih. Zakaj je bil ta zakopan v navadnem grobu in kdo je bila trojica pokojnih, poleg katere so ga našli, za zdaj ostaja zavito v skrivnost. Prav tako še ni jasno, ali so bili moški, ženska in otrok sorodstveno ali kako drugače povezani.