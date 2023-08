Aretirali ruskega diplomata

Ruska varnostna služba (FSB) je sporočila, da so aretirali ruskega državljana Roberta Šonova, nekdanjega zaposlenega na ameriškem konzulatu v Vladivostoku, zaradi suma, da je Washingtonu predajal informacije o vojni v Ukrajini. To naj bi počel od septembra lani.

Informacije, ki jih je zbiral Šonov, so po navedbah FSB poleg »podatkov o poteku ruske posebne vojaške operacije v Ukrajini« vključevale informacije o mobilizaciji vojakov v Rusiji, pa tudi o »problematičnih elementih in ocenah njihovega vpliva na javne proteste pred ruskimi predsedniškimi volitvami leta 2024«.

Za svoje aktivnosti naj bi prejemal plačilo, deloval pa naj bi po navodilih dveh uslužbencev veleposlaništva ZDA v Moskvi, Jeffreyja Silina in Davida Bernsteina, ki naj bi ju prav tako zaslišali.

Dejanja naj bi priznal

Šonova obtožujejo »sodelovanja s tujo vlado in predajanja občutljivih informacij«, za kar je zagrožena kazen do osem let zapora. Po navedbah ruske tiskovne agencije Interfax je obtoženi svoja dejanja že priznal, medtem ko so Američani v sporočilu za javnost njegovo aretacijo ostro obsodili in obtožbe označili za neutemeljene.

Kot so zapisali, je Šonov več kot 25 delal na njihovem generalnem konzulatu v Vladivostoku, ko pa so ameriškim diplomatom prepovedali zaposlovanje Rusov, je prestopil v lokalno podjetje, ki je delalo za ameriško ambasado v Moskvi »strogo v skladu z ruskimi zakoni«. Njegova naloga naj bi bila, da je zbiral in pripravljal povzetke objav ruskih medijev.