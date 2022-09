Apokalipsa blizu nas: vodne 'bombe' ubile več ljudi, več jih pogrešajo (FOTO in VIDEO)

Obilno deževje in poplave so ponoči v deželi Marke v osrednji Italiji terjali najmanj deset življenj. Poleg tega na območju pogrešajo še štiri osebe, med njimi dva otroka, 50 pa je poškodovanih, navedbe gasilcev, civilne zaščite ter lokalnih oblasti in medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. V deželi so danes razglasili izredne razmere.

FOTO: Yara Nardi Reuters

Glede na navedbe pristojnih tako zaostrenih vremenskih razmer niso pričakovali, poplave pa so bile nenadne.

Vodne bombe in zemeljski plazovi

V italijanski deželi Marke je v četrtek popoldne po več mesecih suše v samo dveh urah padlo 400 litrov dežja na kvadratni meter, kar meteorologi označujejo kot fenomen t. i. vodne bombe. Takšna količina dežja namreč predstavlja tretjino ali celo polovico vseh pričakovanih letnih padavin v deželi.

Močno deževje je sprožilo številne zemeljske plazove ter velike hudournike vode in blata, ki so opustošili več obalnih krajev v deželi Marke. Gmotna škoda je ogromna, še posebej na cestah in mostovih, prekinjene so bile številne električne in telekomunikacijske povezave, poročajo o »apokaliptičnih razmerah«.