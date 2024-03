Ameriško veleposlaništvo: »Naslednjih 48 ur se izogibajte večjim zbiranjem, načrtujejo napad!«

Ameriško veleposlaništvo v Rusiji je opozorilo, da imajo skrajneži načrte za napad na Moskvo. Opozorilo so izdali le nekaj ur po tem, ko so ruske varnostne službe sporočile, da so preprečile načrtovano streljanje na sinagogo, ki so ga načrtovale celice afganistanske veje Islamske države.

Ruska varnostna služba FSB je v sporočilu navedla, da so v okviru operacije v regiji Kaluga jugozahodno od Moskve razkrili dejavnosti skupine Vilajat Horasan, celice afganistanske veje IS, katere pripadniki so načrtovali oboroženi napad na vernike v sinagogi v Moskvi, navaja ruska tiskovna agencija Tass.

Po navedbah FSB so se »teroristi« med aretacijo z orožjem uprli agentom varnostne službe in »bili nevtralizirani s povratnim ognjem«. V okviru operacije so zasegli tudi strelno orožje, strelivo in sestavne dele za izdelavo improvizirane eksplozivne naprave.

Veleposlaništvo, ki je vse državljane ZDA večkrat pozvalo, naj nemudoma zapustijo Rusijo, ni pojasnilo narave grožnje, vendar je dejalo, da se morajo ljudje izogibati koncertom in množicam ter biti pozorni na okolico.

»Veleposlaništvo sledi poročilom, da imajo skrajneži takojšnje načrte za napad na velika zbiranja v Moskvi, vključno s koncerti, in svetuje ameriškim državljanom, naj se izogibajo večjim zbiranjem v naslednjih 48 urah,« je sporočilo veleposlaništvo na svoji spletni strani.