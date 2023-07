Ameriškega vojaka pridržali po pobegu

Triindvajsetletni ameriški vojak Travis King je med turističnim ogledom območja skupnega nadzora na meji med Južno in Severno Korejo brez dovoljenja vstopil v to državo, zato so ga tam pridržali. Pred tem je pobegnil z letališča, od koder naj bi odletel v ZDA, južnokorejski uradniki pa so povedali, da je bil šele minuli teden izpuščen iz zapora v Seulu.

Uradniki v Seulu so potrdili, da so Kinga, ki je služboval v ameriških enotah v Južni Koreji od leta 2021, izpustili 10. julija iz južnokorejskega zapora po dveh mesecih prestajanja kazni zaradi obtožb o napadu na policiste. Februarja je menda večkrat brcnil in poškodoval policijski avto. Incident naj bi se zgodil, ko ga je ustavila policijska patrulja, King pa ni želel sodelovati in je postal agresiven.

V času zaostrenih odnosov

Že septembra lani naj bi bil vpleten v pretep z državljanom Južne Koreje v nočnem klubu v Seulu, vendar se domnevna žrtev ni pritožila na policijo, zato ga niso niti pridržali. Kinga so po izpustitvi iz zapora poslali nazaj v ZDA. Pospremili so ga na letališče, kjer pa se ni vkrcal na letalo, temveč se je pridružil skupini turistov na ogledu demilitariziranega območja na meji med Južno in Severno Korejo.

Prisotnost ameriškega vojaka na severnokorejskih tleh bi Pjongjang morda lahko uporabil kot propagandno orodje ali za morebitna pogajanja v primeru njegove izpustitve. Kingov pobeg in pridržanje sta se namreč zgodila ravno v času zaostrenih odnosov med Washingtonom in Pjongjangom.

Demilitarizirano območje med Severno in Južno Korejo je sicer ena najbolj strogo varovanih mej na svetu, sredi njega pa je območje skupnega nadzora. Slednje se pogosto uporablja za diplomatska srečanja med državama, je pa tudi priljubljena turistična točka.