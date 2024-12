Ameriške sile so izvedle nove napade na cilje v Jemnu, ki jih tamkajšnji uporniški hutijevci uporabljajo za napade na ameriške ladje in trgovska plovila v Rdečem morju in Adenskem zalivu, je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske (Centcom). Dodalo je, da so ameriška letala ob tem nad Rdečim morjem uničila več raket in dronov.

Po navedbah Centcoma so letala in ladje ameriške vojske napadle cilje na obalnih območjih v Jemnu, ki jih nadzorujejo hutijevci, vključno s poveljniškim štabom ter objektom za proizvodnjo in skladiščenje orožja. Ena od tarč naj bi bilo tudi obrambno ministrstvo v jemenski prestolnici Sana.

Tiskovni predstavnik hutijevcev

Ob tem so ameriške sile nad Rdečim morjem uničile sedem manevrirnih raket in brezpilotnih letalnikov.

Tiskovni predstavnik hutijevcev Mohamed Abdulsalam je napade na cilje v Jemnu označil za »ameriško agresijo« in »očitno kršitev suverenosti neodvisne države«.

Hutijevci, ki nadzorujejo večino Jemna, so pred tem v ponedeljek nad Izrael izstrelili dve raketi, katerih cilja sta bila osrednje izraelsko letališče v Tel Avivu in električno omrežje pri Jeruzalemu. Hkrati naj bi napadli tudi ameriško letalonosilko USS Harry S. Truman. ZDA teh navedb še niso komentirale.