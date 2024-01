Ameriške in britanske sile bombardirale hutijske cilje v Jemnu

Ameriška in britanska vojska sta v četrtek izvedli več napadov na cilje v Jemnu, ki so pod nadzorom uporniških hutijev. Kmalu zatem je predsednik ZDA Joe Biden sporočil, da je napade ukazal osebno. Britanski premier Rishi Sunak je letalske vojaške operacije označil za samoobrambne, potrebne in sorazmerne.

Hutije so Američani in Britanci iz kopnega in zraka napadli v odgovor na njihove napade na ladje v Rdečem morju, poroča ameriška televizija CNN.

»Vojaške sile ZDA so danes po mojem navodilu skupaj z Združenim kraljestvom in ob podpori Avstralije, Bahrajna, Kanade in Nizozemske uspešno izvedle napade na številne cilje v Jemnu, ki jih uporabljajo hutijski uporniki za ogrožanje svobodne plovbe na eni najpomembnejših vodnih poti na svetu,« je v četrtek sporočil Biden.

Istočasno je izjavo podal tudi Sunak, ki je sporočil, da so v odgovor na hutijsko oviranje mednarodne trgovine v samoobrambi sprejeli »omejene, nujne in sorazmerne ukrepe«.

Napadli več kot 60 položajev

Kot je sporočilo ameriško vojno letalstvo, so v napadih z britanskimi zavezniki napadli več kot 60 položajev hutijev na 16 lokacijah. Ciljali naj bi skladišča s strelivom, poveljniška središča, raketne sisteme in radarje zračne obrambe. Skupno so uporabili več kot sto kosov streliva, navaja britanski BBC.

O napadih med drugim poročajo iz prestolnice Sana, pristanišča Hudajda ob Rdečem morju, kraja Damar ter mesta Sada na severozahodu Jemna, ki velja za trdnjavo hutijev.

Poleg ZDA in Združenega kraljestva ter držav podpornic so svoj podpis pod četrtkovo izjavo, s katero se zavezujejo k nadaljnji zaščiti pomorskih poti, dale tudi Danska, Nemčija, Nova Zelandija in Južna Koreja.

Bidnova vlada je hutije že dlje časa svarila pred posledicami, če ne bodo prenehali z napadi. V sredo so ZDA dobile podporo tudi v resoluciji Varnostnega sveta ZN, ki zahteva, da se napadu v Rdečem morju nemudoma prenehajo.

Hutiji trdijo, da ladijski promet napadajo iz solidarnosti s Palestinci, ki več kot tri mesece trpijo pod izraelsko ofenzivo.

Napadi začeli ogrožati svetovno trgovino

Washington se je doslej od izbruha zadnje vojne med Izraelom in Hamasom 7. oktobra lani izogibal neposrednim napadom na Jemen, ki ga v veliki meri nadzirajo hutiji s podporo Irana, ker ni želel razširiti konflikta po regiji ali povečati napetosti. ZDA so odtlej izvedle več povračilnih napadov na domnevno proiranske oborožene skupine v Iraku in Siriji, Jemna pa doslej niso napadle.

Vendar pa so napadi v Rdečem morju začeli resno ogrožati svetovno trgovino in ZDA so že lani sestavile koalicijo držav za obrambo ladij.

Biden je navedel, da so napadi hutijev ogrozili Američane in druge, predvsem pa svobodno trgovino. »V 27 napadih na mednarodni komercialni ladijski promet je bilo prizadetih več kot 50 držav. Posadke iz več kot 20 držav so bile v piratskih napadih ogrožene ali zajete kot talci. Več kot 2000 ladij je bilo prisiljenih preusmeriti plovbo. Hutiji so 9. januarja izvedli največji napad doslej - neposredno na ameriške ladje,« je povračilne napade utemeljil Biden.

»Ti ciljno usmerjeni napadi so jasno sporočilo, da ZDA in naši partnerji ne bomo dopuščali napadov na naše osebje in da sovražnim akterjem ne bodo dovolili ogrožanja svobode plovbe na eni od najpomembnejših trgovskih poti na svetu. Brez oklevanja bom po potrebi sprejel nadaljnje ukrepe za zaščito naših ljudi in prostega pretoka mednarodne trgovine,« je med drugim sporočil Biden.

Vodja hutijev Abdel Malek al Huti je po poročanju CNN zagrozil, da napadi ne bodo ostali brez odgovora. »Za to agresijo na Jemen ni opravičila, saj v Rdečem morju ni bilo nevarnosti za mednarodni ladijski promet (...), tarča pa so bile in bodo ostale izraelske ladje ali tiste, ki plujejo v pristanišča v okupirani Palestini,« pa je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik hutijev.