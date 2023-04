Ameriška košarkarica piše o zaporniških dnevih v ruski kazenski koloniji

Ameriška košarkarica Brittney Griner je napovedala, da piše knjigo o tem, kako je v Rusiji 10 mesecev preživela v zaporu. Knjiga, katere naslov še ni znan, naj bi po napovedih založbe Alfred A. Knopf izšla prihodnje leto.

Grinerjeva opisuje svojo »težko in nadrealistično« izkušnjo in »grozljive vidike vsakdanjega življenja« v ruski kazenski koloniji. Istospolno usmerjeno košarkarico so aretirali februarja 2022 na moskovskem letališču. Pri sebi je imela elektronsko cigareto s kartušo, ki je vsebovala hašiševo olje. Šlo je za izdelek, ki je v Rusiji prepovedan, tudi če gre za medicinsko uporabo. V domovino se je vrnila decembra, ko so jo po dogovoru Moskve in Washingtona zamenjali za ruskega trgovca z orožjem Viktorja Buta, ki je bil zaprt v ZDA. Košarkarico, ki je igrala za klub iz Jekaterinburga, so avgusta obsodili na devet let zapora in jo, potem ko je bila njena pritožba zavrnjena, novembra premestili v kazensko kolonijo v osrednji Rusiji.

»Tisti dan, ko sem bila aretirana, je pomenil začetek nepojmljivega obdobja v mojem življenju, ki sem ga šele zdaj pripravljen deliti z drugimi,« je dejala Grinerjeva. »Po neverjetno zahtevnih 10 mesecih v priporu sem hvaležna, da so me rešili in da sem doma. Bralci bodo lahko prebrali mojo zgodbo in razumeli, zakaj sem tako hvaležna za podporo ljudi po vsem svetu.«

Grinerjeva je izrazila upanje, da bo s knjigo pomagala dvigniti zavest o drugih Američanih, pridržanih v tujini, vključno z novinarjem Wall Street Journala Evanom Gershkovichem, aretiranim v Rusiji prejšnji mesec in obtoženim vohunjenja.