Amerika postaja varnejša

Ameriški zvezni preiskovalni urad vsako četrtletje objavi poročilo o stopnji kriminala v Združenih državah Amerike in tokratno je mnoge presenetilo, prav vse pa razveselilo. Stopnja kriminala namreč še vedno pada, in to tako na nacionalni ravni kot v vseh zveznih državah.

Nasilnih kaznivih dejanj je bilo od januarja do marca 15 odstotkov manj kot v istem obdobju lani, za kar 26 odstotkov pa se je znižalo število umorov. Četrtino manj od prvega četrtletja lani je bilo tudi posilstev, ropov 18 odstotkov manj. Manj je bilo tudi tatvin, in sicer 17 odstotkov, enako kot tatvin motornih vozil.

FBI vsako četrtletje objavi rezultate o številu različnih kaznivih dejanj. FOTO: Leah Millis/Reuters

»Priča smo zgodovinskemu upadanju števila umorov in ubojev, to ni le statistika, te številke predstavljajo odstotek ljudi, katerih življenja so bila rešena, odstotek ljudi, ki so še vedno tu, ki še vedno lahko opazujejo, kako njihovi otroci odraščajo, še vedno sledijo svojim sanjam, prispevajo skupnosti,« je ob objavi rezultatov dejal generalni državni tožilec Merrick Garland, ki je prepričan, da bo število najhujših kaznivih dejanj še naprej upadalo in da bi bili lahko konec leta priča zgodovinskemu upadu. Še posebno spodbudne so številke, ki prihajajo iz zloglasnih metropol, kot so New Orleans, Seattle, Boston, Baltimore in Philadelphia, kjer se je število umorov od januarja do marca znižalo za kar neverjetnih 40 odstotkov.

»Čeprav je do konca leta še šest mesecev, je povsem mogoče, da bomo priča največjemu enoletnemu upadu števila nasilnih kaznivih dejanj v zgodovini Amerike. In s tem ne mislim moderne zgodovine, temveč celotno zgodovino,« je bil prav tako optimističen Jeff Asher, ki analizira različne informacije s kazenskopravnega področja. Najvišjo stopnjo kriminala so v ZDA sicer zabeležili leta 1992, in sicer 1,93 milijona nasilnih kaznivih dejanj.