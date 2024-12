Umrl je nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter

Nekdanji predsednik ZDA in Nobelov nagrajenec za mir Jimmy Carter je umrl v nedeljo popoldne na svojem domu v Plainsu v Georgii, star 100 let, po navedbah francoske tiskovne agencije AFP danes poročajo ameriški mediji. Kot navajajo, je Carter od skromnih začetkov na podeželju Georgie vodil državo med letoma 1977 in 1981.

The Washington Post in Atlanta Journal-Constitution sta povzela navedbe Carterjevega sina Chipa, da je umrl po skoraj dveh letih v hospicu.

Demokrat Jimmy Carter je bil najstarejši še živeči nekdanji predsednik ZDA. Bolj kot zaradi dela v Beli hiši so ga po svetu cenili za tisto, kar je naredil po izteku svojega edinega predsedniškega mandata. Leta 2002 je dobil Nobelovo nagrado za mir.

Bil tudi prijatelj Elvisa Presleya

Carterja se Američani najbolj spomnijo kot predsednika, ki je vodil državo v času krize s talci v Iranu, v času visoke inflacije, pomanjkanja bencina in energetske krize. To so bile okoliščine, na katere ni mogel vplivati, za poraz proti republikancu Ronaldu Reaganu leta 1980 pa je bil kriv tudi ponesrečen poskus osvoboditve talcev.

Bil je osebni prijatelj Elvisa Presleyja in nikoli ni odstopil od prepričanja, da je leta 1969 na nebu videl neznani leteči predmet iz vesolja.