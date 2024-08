Ali bo sobotni koncert Eda Sheerana varen? Zagrebška policija sporoča ...

V luči dogajanja na Dunaju, ko so zaradi grožnje terorističnega napada odpovedali tri koncerte Taylor Swift, se mnogim poraja vprašanje, ali bodo v soboto, ko je v Zagrebu na sporedu koncert Eda Sheerana, varnostni ukrepi ostrejši kot običajno.

Zagrebška policijska uprava je za Slovenske novice zagotovila, da bo pred, med in po celotnem dogodku z zadostnim številom policistov izvajala vse potrebne ukrepe za varnost obiskovalcev.

Spodbujajo uporabo javnega prevoza

»Po obvestilu organizatorja bo 10. avgusta 2024 vstop na Hipodrom odprt od 16. ure dalje, medtem ko bo v veljavi posebna prometna ureditev, in sicer bodo za promet zaprte ulice na ožjem območju Hipodroma,« so pojasnili. Ob tem obiskovalce vabijo, da se na Hipodrom odpravijo pravočasno, in če le zmorejo, pri tem uporabijo javni prevoz in s tem prispevajo k manjši gneči.

»Hkrati obiskovalci lahko informacije o posebni ureditvi prometa, navodila in priporočila organizatorjev najdete na spletnih straneh organizatorjev in mesta Zagreb,« so še dejali.