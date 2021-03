Aktivist zažgal kraljev portret

Jaz sem zažgal portret, dejanje je bilo samoiniciativno.

Nemiri zaradi nestrinjanja z ravnanjem vlade in še posebno kraljana Tajskem ne pojenjajo. Skoraj vsak teden se v Bangkoku zbere množica po večini mladih protestnikov, ki zahtevajo reformo monarhije, pogosto mora posredovati policija, dogajajo pa se tudi reči, na katere si Tajci še pred nekaj leti ne bi upali niti pomisliti.Tako je prejšnji teden znani pevec in aktivistpred bangkoškim zaporom, v katerem so že dober mesec zaprti štirje protestniki, zažgal kraljev portret, kar je plačal z aretacijo. Dejanje je 32-letnik brez oklevanja priznal, češ da je sit stanja v državi, kjer še vedno veljajo strogi zakoni, po katerih je vsakršna žalitev članov kraljeve družine kaznovana z zaporno kaznijo, ki lahko traja tudi do 15 let, kar je v nasprotju tako s pravico do svobode govora kot drugimi človekovimi pravicami.»Jaz sem zažgal portret, dejanje je bilo samoiniciativno, vanj ni vključen noben drug protestnik,« je na svojem družabnem profilu zapisal pevec, da bi obvaroval kolege, ter hkrati priznal, da je bilo dejanje nespametno in posledica frustracij, saj ni več vedel, kaj naj naredi, da bi pomagal zaprtim protestnikom. Poleg skrunitve kraljevega portreta je bil pevec, ki je bil med aretacijo ranjen in je moral pred odhodom v pripor obiskati bolnišnico, obtožen še požiga, prošnja njegovega odvetnika, naj ga za plačilo varščine izpustijo, pa je bila zavrnjena.Le nekaj dni pozneje so tajski policisti zaradi žaljenja kraljeve družine priprli še tri protestnike. V ponedeljek bodo trije, ki jih je policija aretirala že konec lanskega leta, obtoženi pa so kaznivih dejanj ščuvanja proti kraljevi družini ter upora zoper vladajočo oblast, stopili pred sodnika, na sojenje pa še čaka na desetine protestnikov.