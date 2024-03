Ahilova peta Evrope, Putin grozi z novim udarom

Prapravnuk velikega klasika ruskega realizma Leva Nikolajeviča Tolstoja je v četrtkovi agresivni, bizarni televizijski izjavi svaril, da lahko vsak Francoz, ki se bori v Ukrajini, pričakuje hitro vrnitev domov – v krsti, poroča Jutarnji list.

»Ubili bomo vsakega francoskega vojaka, ki bo stopil na ukrajinsko zemljo. Prav vsakega od njih,« je dejal 53-letni Pjotr Tolstoj glede na prevod, ki ga je na omrežje X naložil Anton Geraščenko, svetovalec ukrajinskega notranjega ministra. Tolstoj, namestnik vodje dume, spodnjega doma ruskega parlamenta, je javnost nagovoril v brezhibni francoščini.

Leta 2022, po začetku Putinove invazije na Ukrajino, naj bi nekdanji novinar osramotil ime svojega slavnega prednika z besedami, da je Lev Nikolajevič v 19. stoletju pobijal britanske in francoske čete na Krimu, in nadaljeval svoje prokremeljsko hujskanje s trditvijo, da so ruske sile v Ukrajini ubile že 147 francoskih plačancev od 367, kolikor naj bi se jih tam borilo.

Lev Nikolajevič Tolstoj, ruski pisatelj. FOTO: Press Release

Med drugim je še dejal, da Rusiji »ni mar« za opozorilo francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da ni mogoče izključiti napotitve zahodnih enot v Ukrajino. »Ruske oborožene sile bodo uničile vse francoske vojake, ki se bodo pojavili na ukrajinskem ozemlju ... Francozi bi morali razumeti posledice,« je zagrozil ​​Tolstoj.

Rusija širi laži tudi s pomočjo umetne inteligence

V torek je Sergej Nariškin, vodja ruske zunanje obveščevalne službe, lažno dejal, da je Macron tik pred odločitvijo o napotitvi 2000-članskega vojaškega kontingenta, in zagrozil, da »meč čaka vse Francoze, ki bodo kdaj stopili na ozemlje Rusije«.

Razvpiti kremeljski jastreb, nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev, ob tej priložnosti ni grozil z jedrskim orožjem, je pa objavil lažno novico francoske televizije, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, o domnevnem načrtovanju atentata na francoskega voditelja v Ukrajini in komentiral, da je Macron »prestrašen«.

Emmanuel Macron je nenehno na udaru Rusije. FOTO: Ludovic Marin, Afp

Francija je posnetek kmalu razkrila kot ponaredek, vendar ji ni uspelo preprečiti njegovega širjenja. Kolikor je znano, je v vojni v Ukrajini sicer umrlo šest francoskih državljanov, ki so se prostovoljno pridružili ukrajinskim oboroženim silam, a Moskva trdi, da je pobila na stotine pripadnikov francoske vojske.

Francija je za Rusijo gojišče laži

Kremelj se je dolgo osredotočal na Francijo kot na domnevno Ahilovo peto Evrope v poskusih razdeljevanja ljudi, ko pa je Macron predlagal, da bi v Ukrajino poslali sile zveze Nato, se je ruska kampanja dezinformacij še okrepila.

Ruski dokumenti, ki so jih zahodni obveščevalci decembra objavili v Washington Postu, navajajo, da je Sergej Kirijenko, prvi namestnik vodje Putinovega kabineta, izbral Francijo kot glavno orodje za spodkopavanje Evrope. »Politične stratege Kremlja je zadolžil za podpihovanje političnega spora v Franciji prek družbenih medijev in politikov, voditeljev in aktivistov,« piše v poročilu.

Približno 30 odstotkov Francozov ima še vedno pozitiven odnos do Rusije, 40 odstotkov pa jih ne verjame medijskim poročanjem o Ukrajini, so ugotovili strokovnjaki iz Kremlja.

Putin deluje podtalno in uporablja nizkotne prijeme za povečanje ruskega vpliva. FOTO: Mikhail Metzel, Afp

Macron je zdaj na preži, saj so junija lani francoske varnostne službe poročale o ruski operaciji dvojnik, ki je vključevala ustvarjanje lažnih spletnih strani, da bi pridobili vpliv v državah EU. Preiskava je ugotovila, da Moskva izvaja dolgoročno operacijo »za obrambo ruskih interesov ter polarizacijo demokratične družbe«.

Prejšnji mesec je francoska državna agencija za spletno zaščito sporočila, da je opazila obsežen napad z lažnimi informacijami z imenom Portal Kombat. Rusi v njenem sklopu uporabljajo spletne trole, ponaredke francoskih medijev, vplivneže in mrežo skoraj 200 spletnih strani z lažnimi novicami.

Znani Prorusi so utihnili

Kot piše The Times, Rusija nadaljuje tradicijo, ki jo je utemeljila Katarina Velika v 18. stoletju, sprejeli pa so jo tudi komunisti v času Sovjetske zveze: z uporabo francoskih glasov za spodbujanje lastnega cilja. Nekateri močni rusofili, kot je nekdanji premier François Fillon, ki je pred tem vneto posredoval stališča Kremlja, so se medtem zavili v molk.

Rusi, ki so pred Putinovim režimom pobegnili v Francijo, so jasno povedali svoje mnenje – množično so se udeležili ruskih predsedniških volitev na tamkajšnjem veleposlaništvu. Putin je po glasovih izseljencev v Parizu dobil le 11 odstotkov glasov, v primerjavi z uradno objavljenimi 87 odstotki, ki naj bi jih dobil v domovini.

Splošno mnenje Zahoda je, da so bile volitve v Rusiji prirejene.