7-letnica umrla, ko se je udrla mivka

Sloan Mattingly, stara le 7 let, se je igrala na floridski plaži s svojim starejšim bratom Maddoxom (9), ko sta se odločila izkopati jamo. Toda ta se je udrla in ju pokopala pod seboj.

Mivka je deklico popolnoma pogoltnila, bratca pa le deloma. Njuni starši in mimoidoči so se na vso moč trudili, da bi ju izkopali, nekateri so celo z deskami odmetavali pesek, da bi našli malo Sloan.

Maddoxa je izvlekel njegov oče. Ko so našli še sestrico, so oba odpeljali v lokalno bolnišnico – a žal deklica ni preživela. V bolnišnici so jo razglasili za mrtvo. Poročila kažejo, da jo je pesek tako stisnil, da ni mogla dihati ali se premikati.

Velika tragedija

Luknja, ki sta jo izkopala, naj bi bila globoka približno meter in pol, tistega območja pa reševalci iz vode ne nadzirajo.

»Okoliščine tega incidenta še preiskujemo,« so za ABC7 sporočili iz šerifovega urada. Mesto Lauderdale-by-the-Sea, kjer se je incident zgodil, je izrazilo sožalje: »Naša srca je danes stisnila novica, da sta se dva otroka ujela v pesek.«

Poročali so, da je Maddoxovo stanje stabilno. Tiskovna predstavnica gasilske službe Pompano Beach Rescue Sandra King je za Miami Herald povedala, da je bilo to, kar se je zgodilo, 'nedojemljiva nesreča'. Rekla je, da je uboga Sloan nehala dihati, ko jo je pokopal pesek. »Kljub oživljanju, s katerim so poskušali obuditi njen utrip, jim je na koncu ni uspelo oživiti,« je dejala.

Ni jasno, kako dolgo je bila deklica pokopana pod peskom. Njeni sošolci na šoli Lafayette Meadows v Indiani, ki sta jo obiskovala oba z Maddoxom, se je spominjajo kot "dragocene članice šolske skupnosti", piše v izjavi, ki jo je pridobil ABC7.

Luknje v pesku so zelo nevarne

Pompano Beach Rescue opozarja, da je pesek izredno nestabilen, zato se zlahka zruši. Na svojem Instagram profilu so zapisali: »NE kopljite in NE igrajte se v luknjah v pesku. Pesek je izjemno nestabilen in se hitro udre. Zato reševalci vedno opozarjajo ljudi, naj ne kopljejo preglobokih lukenj.«