5 kripto kovancev, ki jih lahko kupite pred naslednjo bikovsko serijo

V tem članku obravnavamo 5 potencialno donosnih kriptovalut, raziskujemo ključna spoznanja in smernice, ki podpirajo to drzno napoved, ter ponujamo vpogled v to, kaj kriptovalute čaka v letu 2024.

Katere kripto kovance lahko vlagatelji dodajo v svoj portfelj?

Tukaj je pet najboljših kovancev, ki jih lahko vlagatelji dodajo v svoj portfelj pred naslednjo bikovsko serijo kriptovalut:

Bitcoin Minetrix – Uporabna kriptovaluta PoS tokenizira rudarjenje v oblaku, da bi bilo stroškovno učinkovito in varnejše za stranke. S stakingom žetona $BTCMTX pridobite kredite za rudarjenje v oblaku. V predprodaji je bilo v nekaj dneh zbranih več kot 310 tisoč dolarjev. Sponge V2 – Nova nadgradnja prvotnega žetona Sponge z večjo uporabnostjo in nagradami. Ponuja edinstven model Stake-to-Bridge, igro P2E in ima visok minimalni APY v višini 40 % za zgodnje vlagatelje, zaradi česar je eden najboljših altcoinov za naslednji bikovski pohod. Meme Kombat – Večnamenski kovanec s 112-odstotno donosnostjo vložka in mehanizmom iger na srečo. eTukTuk – Zeleni kripto projekt, ki se spopada s podnebnimi spremembami s prehodom na električne tuktuke na Šrilanki. S potencialnim zaslužkom voznikov, ki se je povečal za 400 %, in predprodajo žetona $TUK, ki je v teku, želi pobuda spodbujati tudi infrastrukturo za polnjenje in finančno vključenost. Wall Street Memes – Priljubljen meme kovanec, ki ga podpirajo Elon Musk in več menjalnic Tier-One One.

Iskanje najboljših prihodnjih kripto projektov lahko vlagatelje pred naslednjo bikovsko serijo spravi v dobro voljo – če bodo ti žetoni uspešno vzleteli.

V nadaljevanju pojasnjujemo, zaradi česa so zgoraj omenjene kriptovalute dobra izbira za dolgoročne vlagatelje.

Podrobnejši pregled najboljših kovancev za naslednjo bikovsko serijo

V tem razdelku bomo predstavili izčrpen vpogled v najboljše kripto kovance, v katere je treba vlagati za naslednjo bikovsko serijo in naslednjo sezono altcoinov.

1. Bitcoin Minetrix – Najboljša kriptovaluta za Stake-to-Mine v letu 2024

Ena najboljših kriptovalut pred naslednjo bikovsko serijo je Bitcoin Minetrix. Ta nova kriptovaluta z dokazilom o vložku je pred kratkim začela predprodajo lastnega žetona $BTCMTX. Z uspešnim začetkom tega desetkratnega dogodka lahko vlagatelji kupijo žeton, preden se cena zviša do konca predprodaje.

V samo nekaj dneh je Bitcoin Minetrix zbral več kot 310 tisoč dolarjev. Eden od razlogov je v visokih donosih iz vložkov in možnostih rudarjenja v oblaku. Bitcoin Minetrix bo proces rudarjenja v oblaku tokeniziral tako, da bo posameznikom ponudil kredite za rudarjenje v oblaku. Te je mogoče zaslužiti z vložki v višini $BTCMTX na pametni pogodbi, ki jo poganja Ethereum.

Do naslednje bikovske serije bo Bitcoin Minetrix zaključil predprodajo in uvedel koncept Stake-to-Mine. Ko bo več imetnikov žetonov prejelo APY in kredite za rudarjenje v oblaku, se lahko vrednost $BTCMTX poveča. Bitcoin Minetrix pričakuje, da bo do konca predprodaje zbral 32 milijonov dolarjev.

2. Sponge V2 – Na splošno najboljši kovanec za nakup v letu 2024

Sponge V2 je izpopolnjena različica žetona $SPONGE, ki je po 100-kratni rasti predhodnika, ki je leta 2023 dosegel tržno vrednost 100 milijonov dolarjev, prešel iz meme kovanca v kriptovaluto, ki je osredotočena na uporabnost.

Ponuja model Play-to-Earn (P2E), pri katerem uporabniki kot nagrado zaslužijo žetone $SPONGE. Nadgradnjo z V1 na V2 omogoča postopek Stake-to-Bridge, ki zaklene žetone V1 in tako zagotovi nemoten prehod na V2.

Projekt si prizadeva za uvrstitev na glavne borze, kot sta Binance in OKX, z namenom povečati obseg trgovanja. Sponge V2 ima fiksno omejitev dobave 150 milijard žetonov za upravljanje svojega gospodarstva. Od tega je 43,09 % namenjenih nagradam za vložke, 8 % pa je rezerviranih za spodbude P2E. Vlagateljem je obljubljen najmanj 40-odstotni letni donos (APY) v štirih letih.

Sponge V2 se osredotoča na rast s strateškim trženjem in vključevanjem skupnosti ob podpori močne 30.000-članske skupnosti.

Ponuja tudi bonusne spodbude za začetne vlagatelje V1, ki preidejo na V2. Ta pristop kaže na zavezanost Spongea V2 obstoječi bazi uporabnikov in njegovi novi usmeritvi, osredotočeni na uporabnost.

3. Meme Kombat – Novi meme kovanec, ki je že zbral več kot 1,2 milijona dolarjev

Vlagatelji lahko žeton Meme Kombat trenutno kupijo za 0,183 USD, vendar morajo pohiteti, saj se bo njegova cena v štirih dneh zvišala. Meme Kombat se od drugih meme projektov razlikuje po tem, da ima številne žetonske storitve, ki zagotavljajo dodatno povpraševanje in potencial rasti.

Projekt izkorišča naraščajoči trend kripto igralnic, saj uporabnikom omogoča, da stavijo na izid bitk med liki meme kovancev, ki jih generira umetna inteligenca. Ponaša se s številnimi prefinjenimi načini igre, ki zagotavljajo razburljivo igralno izkušnjo.

Uporabniki stavijo in zaslužijo z žetonom $MK, vendar to ni edina uporabna vrednost v ponudbi. Vključuje tudi mehanizem stav, ki vlagateljem zagotavlja 112-odstotni letni donos (APY).

Poleg tega ima Meme Kombat ekipo, ki je opravila revizijo pametne pogodbe, kar zagotavlja precejšnjo stopnjo zaupanja in preglednosti, ki je pri kovancih meme neobičajna. Vsi ti dejavniki kažejo na zelo obetaven projekt. Ker pa se je predprodaja izkazala za priljubljeno, se čas za zagotovitev najboljše cene izteka.

Vlagatelji lahko Meme Kombat kupijo v predprodaji na spletni strani projekta, ki sprejema plačila v USDT, ETH in BNB.

4. eTukTuk – Najboljši zeleni kripto projekt v letu 2024

eTukTuk je nova zelena kripto pobuda, ki obravnava pereča svetovna vprašanja, kot so podnebne spremembe in gospodarska neenakost.

Osredotočena je na prehod tradicionalnih tuktukov na gorivo na električne alternative, zlasti na Šrilanki. Z njo je mogoče močno zmanjšati emisije ogljika in obratovalne stroške ter potencialno povečati zaslužek voznikov za neverjetnih 400 %.

Predprodaja žetonov $TUK je prvi korak k njihovi prihodnji uvrstitvi na različne borze. Ta platforma je še posebno pomembna na Šrilanki, kjer je tuktuk priljubljen način prevoza, ekološka ozaveščenost pa je vse bolj razširjena. Poleg tega želi eTukTuk z lokalnimi sodelovanji ustvariti močno mrežo opreme za napajanje električnih vozil (EVSE) in sončnih polnilnih postaj.

eTukTuk namerava uporabljati tudi veriženje blokov za distribucijo digitalnih osebnih izkaznic in s tem spodbujati širšo finančno vključenost v državah v razvoju.

5. Wall Street Memes – Meme kovanec, ki povzroča val navdušenja na Redditu

Wall Street Memes je trendovski meme kovanec, ki je bil v začetku leta predstavljen v predprodaji. Predprodaja je v štirih mesecih zbrala več kot 25 milijonov dolarjev, s čimer je postala ena najbolj obetavnih novih meme kovancev.

Po začetku prodaje na borzah je dosegel trikratno rast, vendar se je nato umaknil, saj so vlagatelji zaklenili dobiček. To bi lahko predstavljalo pravočasno priložnost za nove kupce pred naslednjim vzponom.

Navdušenje sta spodbujala predvsem vidna prisotnost projekta v družbenih medijih in povezave z Elonom Muskom, saj je poslovni mogotec večkrat sodeloval z računom Wall Street Memes X.

Projekt se ponaša z več kot milijon sledilci na vseh družbenih platformah. Začel se je leta 2021 po sagi GameStop in Wall St Bets. Vendar se je hitro preusmeril v uvajanje lastnih vrhunskih kripto izdelkov, začenši z zbirko NFT leta 2021, ter meme kovancev in 420 izjemno redkimi Bitcoin Ordinal NFT-ji v letošnjem letu.

Projekt je od predprodaje dosegel pomemben napredek, na primer uvedel polnopravno kriptografsko igralnico in se uvrstil na prvovrstne borze, kot so OKX, Gate.io in MEXC.

Kaj je kripto bikovska serija?

"Bikovska serija" je izraz, ki se uporablja za daljše obdobje, ko je na trgu več kupcev kot prodajalcev. Ko je kripto bikovska serija, je zaupanje na trgu visoko, širše povpraševanje po žetonih pa je pogosto večje od ponudbe. To privede do povečanja vrednosti širšega trga kriptovalut.

Bikovska serija kripto žetonov je običajno povezana s povečano medijsko pozornostjo in investicijskim zanimanjem, zaradi česar več ljudi kupuje na trgu in cene še dodatno zvišuje. Bikovska serija lahko traja tedne, mesece ali celo leta, dokler trg sčasoma ne doseže točke, ko ni več vzdržen, in cene začnejo padati.

Zadnja kripto bikovska serija se je začela sredi leta 2020 in je trajala do konca leta 2021. V tem času se je vrednost bitcoina in številnih najboljših altcoinov povzpela do rekordnih vrednosti. Navsezadnje se številni vlagatelji želijo založiti s poceni kriptovalutami, preden se začne naslednja bikovska serija bitcoina.

Ali bi morali vlagati pred začetkom bikovske serije?

Vlagatelji pogosto menijo, da je vlaganje pred bikovsko serijo pametna poteza. Z nakupom sredstev med upadom trga lahko vlagatelji izkoristijo morebitno rast cen, ki se zgodi med bikovsko konjunkturo.

Vendar pa so z vlaganjem pred bikovsko konjunkturo povezana tudi nekatera tveganja. Navsezadnje ni nobenega zagotovila, da se bodo cene kriptovalut kdaj vrnile na prejšnje najvišje vrednosti.

Kljub tveganjem je lahko vlaganje pred bikovsko serijo ugodna poteza za vlagatelje, ki so pripravljeni prevzeti dodatno tveganje.

S skrbnim spremljanjem trga in sprejemanjem informiranih naložbenih odločitev lahko vlagatelji povečajo svoje možnosti za uspeh in ustvarijo donose tudi v težkih gospodarskih razmerah.

Povzetek

Naslednja kriptovaluta s 1000-kratno vrednostjo, s katero boste lahko prehiteli naslednjo bikovsko serijo, je Sponge V2. Gre za nadgrajeno različico prvotnega žetona Sponge z večjo uporabnostjo in še višjimi nagradami. Zgodnji vlagatelji lahko dobijo najmanj 40-odstotno donosnost.

Čeprav na tem področju ni nobenih zagotovil, številni vlagatelji menijo, da je naslednja bikovska serija kriptovalut neizogibna. Zato številni vlagatelji ustrezno pripravljajo svoje portfelje. Kriptovalute, obravnavane v tem članku, so potencialno odličen začetek.

