18.000 evrov za namestitev zračnega filtra: zgodil se je newyorški pica upor

Oblasti v ameriškem mestu New York so očitno šle predaleč, in to z idejo, da bi lahko v mestu še dodatno zmanjšali emisije toplogrednih plinov, če bi lastniki picerij v krušne peči, vgrajene pred majem 2016, namestili drage zračne filtre.

Ne samo picopeki, tudi Newyorčani nad predlaganimi pravili niso nič kaj navdušeni. Prepričani so, da bi nova pravila ogrozila delovanje številnih picerij. V njihovo podporo se je vključil celo Elon Musk. »To ne bo imelo nobenega vpliva na podnebne spremembe,« je dejal soustanovitelj in šef družbe Tesla.

»Planet bomo rešili tako, da bomo ugasnili devet ali deset fantastičnih newyorških picerij?!« pa je cinično komentiral vodja republikanske manjšine v mestnem svetu Joe Borelli. Ustanovitelj digitalno medijskega podjetja Barstool Sports David Portnoy se je vprašal, ali v mestu res ni drugih problemov, ki bi jih morale oblasti reševati: »Imate podgane, smeti, avtomobile, zasebna letala in ljudi, ki jih prerežejo na podzemni železnici, in tolpe, ki ropajo trgovine. Potem pa udarite po picerijah na oglje?«

18.000 evrov stane namestitev zračnega filtra.

Kako nesmiselna so predlagana nova pravila, so v New York Postu želeli prikazati tudi s tem izračunom: krušna peč bi morala goreti 849 let, da bi v ozračje spustila ravno toliko emisij ogljikovega dioksida, kot jih v enem letu v ozračje izpusti zasebno letalo Johna Kerryja, posebnega odposlanca ameriškega predsednika Joeja Bidna za podnebje.

Paul Giannone, lastnik picerije Paulie Gee's v Greenpointu, je potrdil, da gre za zelo velik strošek. Za zračni filter je odštel dobrih 18.000 evrov. Priznal pa je, da imajo filtri tudi svoje prednosti. Ena od teh je, da mu sosedje ne težijo več zaradi dima, ki je pri peki pic prihajal iz dimnika. Je pa odločno zavrnil trditve, da po namestitvi filtra pice niso več enake tistim, spečenim v pečeh brez filtra. Tisti, ki to pravijo, dodaja, si le želijo prihraniti 18.000 evrov.