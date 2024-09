14-letnik ubil štiri osebe, oče mu je puško kupil za božič

54-letni Colin Gray je bil obtožen štirih kaznivih dejanj nenamernega uboja, dveh kaznivih dejanj umora druge stopnje in osmih kaznivih dejanj krutega ravnanja z otroki, je v četrtek sporočil Preiskovalni urad Georgia (GBI). Njegov sin Colt Gray, 14-letni dijak, je obtožen, da je v streljanju v sredo s puško tipa AR ubil dva dijaka in dva učitelja. Sedem drugih oseb - šest dijakov in učitelj - je bilo poškodovanih, še dva otroka pa sta utrpela druge poškodbe, pravijo oblasti.

Glede na obtožne dokumente, ki jih je pridobila televizija CNN, je najstnik obtožen štirih kaznivih dejanj umora. Pričakuje se, da mu bodo sodili kot odraslemu, sta sporočila GBI in šerif okrožja Barrow.

Obtožbe proti Colinu Grayu izhajajo iz tega, da je »zavestno dovolil« svojemu sinu, da ima orožje, je na četrtkovi novinarski konferenci povedal direktor GBI Chris Hosey.

Oče je preiskovalcem ta teden povedal, da je puško, ki je bila uporabljena v umorih, kupil kot božično darilo za svojega sina decembra 2023, pravita dva vira iz organov pregona, ki sta neposredno seznanjena s preiskavo.

Sošolec ga ni spustil v učilnico

Osumljeni najstnik je zapustil razred okoli 9.45, je za CNN povedala njegova sošolka Lyela Sayarath. Vrata učilnice se samodejno zaklenejo in ob koncu pouka je osumljenec potrkal na vrata, da bi se vrnil, je dejala.

Drug učenec je šel odpret vrata, vendar je očitno videl orožje in ga ni hotel spustiti noter, pravi sošolka. Ta odločitev ji je verjetno rešila življenje.

Domača hiša Grayjevih. FOTO: Elijah Nouvelage Reuters

Namesto tega se je obrnil k drugi učilnici in začel streljati, »slišali smo približno 10 do 15 nabojev, ki so bili izstreljeni drug za drugim,« je dejala Lyela.

Prvo prijavo o aktivnem strelcu so policisti prejeli okoli 10.20. Hitro sta prispela dva šolska inšpektorja in drugi organi pregona, je dejal direktor GBI, Chris Hosey.

Otroci so se tresli in jokali

»Slišala sem streljanje pred svojo učilnico in kričanje ljudi, ki so prosili, naj jih ne ustrelijo,« je povedala 14-letna učenka Macey Right. »Ljudje, ki so sedeli poleg mene, so se tresli in jokali.«

Eden od šolskih inšpektorjev se je spopadel s strelcem, ki se je predal in bil priprt, je povedal šerif okrožja Barrow.

Colt Gray je bil v četrtek pridržan, danes pa se bo prvič pojavil na sodišču, je povedal tiskovni predstavnik. Mladostnik sodeluje s preiskovalci, saj je dejanja takoj priznal.

Colt Gray, 14. FOTO: Barrow County Sheriff's Office Via Reuters

Guverner Georgie Brian Kemp je množično streljanje označil za »najhujšo nočno moro« - to nočno moro pa si delijo številni Američani po vsej državi.

Oče puško kupil za božič

Po podatkih Arhiva o nasilju z orožjem, ki množično streljanje opredeljuje kot streljanje, v katerem so ustreljene štiri ali več žrtev, je bilo letos v Združenih državah Amerike doslej najmanj 385 množičnih streljanj. To je v povprečju več kot 1,5 tovrstnega streljanja vsak dan.

Puška, s katero je mladostnik zagrešil umore, je bila kupljena kot božično darilo. Oče ga je kupil nekaj mesecev po tem, ko so se organi pregona prvič obrnili na Graya in njegovo družino, da bi preiskali grožnje, objavljene na spletu. Teh namigov takrat ni bilo mogoče utemeljiti, zato so preiskavo zaključili.