Zvonijo vsi alarmi: »Samo če imaš pet, pa če imaš ne vem koliko tekmovanj za seboj, si nekaj vreden«

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje so v odzivu poudarili, da se zavedajo dolgoletnih izzivov na področju javnega šolstva. »Vlada je ob prevzemu mandata prepoznala, da je področje vzgoje in izobraževanja v naši državi potrebno sprememb in dodatne podpore,« je zapisal minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda.

Meni, da so na področju šolstva naredili pomemben korak s spremembami zakona o osnovni šoli. Poleg tega posodabljajo različne druge akte, denimo zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter zakon o maturi. S tem želijo oblikovati zakonske podlage za zahteve in značilnosti današnjega časa, predvsem za otroke, učence in dijake. Usklajujejo tudi končno verzijo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja do leta 2033.

Zapisal je, da ne zanikajo pomanjkanja učiteljev in da ves čas izvajajo ukrepe za okrepitev njihovih vrst. Pri vseh izboljšavah sodelujejo s strokovno javnostjo, sindikatom in zvezo staršev. »Verjamem, da bomo tvorno sodelovali še naprej,« je zapisal minister. Vsi imajo namreč po njegovih navedbah pred sabo soustvarjanje in vzdrževanje kakovostnega šolskega sistema.