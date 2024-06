Župnik Golob tekmuje z gospodinjami, kdo ima lepše rože: nekaj jim doda, da še bolj cvetijo

»Ta teden sem na dopustu. Ampak danes sem imel en pogreb, zdaj sem tukaj, jutri peljem devetošolce na izlet v Lesce, ki so imeli lani birmo, pa so še celo leto hodili k verouku,« je na srečanju v Škocjanu svoje obveznosti našteval grosupeljski župnik Martin Golob, gotovo najbolj prepoznaven slovenski župnik. Svoje dejavnosti razume kot poslanstvo, in to ga osrečuje. »Najbolj srečen sem in najbolj letim, ko delam za ljudi in ko sem med ljudmi. Samega sebe težko osrečujem. Nekako mi ne gre ali pa tega ne znam,« se je prešerno nasmejal. S svojo preprostostjo in pristnostjo človeku hitro zleze po...