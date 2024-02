Župan ne dovoli razprave o zgodovinski investiciji

Medtem ko je nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani v vrednosti skoraj osem milijonov pretresel vlado in razburil javnost, tudi med občinskimi svetniki Gibanja Svoboda in županom občine Grosuplje Petrom Verličem iz vrst SDS poteka vroča razprava o trenutno največji investiciji v zgodovini te občine. Ta naj bi znašala med 36 in kar 44 milijoni evrov.

Gre za gradnjo nove glasbene šole, ki letos zaznamuje 50 let delovanja, s pripadajočim kulturnim domom, s čimer se strinjajo tako rekoč vsi občinski svetniki, medtem ko svetniki Svobode nasprotujejo investiciji oziroma gradnji tudi poslovno-upravne stavbe. Županu očitajo, da jim na to temo ne dovoli nobene razprave.

Javna razgrnitev obeh predlogov je trajala od 22. do 30. junija, torej sedem dni, v prostorih knjižnice, kjer naj bi bila 22. junija 2023 podpisana pogodba za tri milijone evrov. Za projekt je občina pozvala strokovno javnost, naj pripravi študijo na podlagi razpisne dokumentacije. Štiričlanska komisija je ocenila dva prispela projekta, zmagal je dražji, ocenjen na 44 milijonov evrov, medtem ko je bil drugi projekt ocenjen na 36 milijonov evrov.

»Pripravljamo dokumentacijo in pridobivamo strokovna mnenja, zato pričakujemo, da bomo na naslednji seji lahko projekt predstavili v celoti. Normalno razumevajoči se zavedajo, da regija in otroci ter mladina ta projekt potrebujejo. Prisluhnili smo občanom in občankam, ki so nezadovoljni z razseljenimi državnimi institucijami in bi si želeli, da bi bili CSD, zavod za zaposlovanje, policija in Furs nekako združeni na enem mestu,« je v poročilu zapisal župan in poudaril, da se je temu zavezal v svojem predvolilnem programu.

Razprave, ki so jo želeli odpreti svetniki Svobode, župan ni dovolil. Nekaj malega so se sicer razgovorili ob točki dnevnega reda, kjer so predstavili lokalni program kulture za obdobje med letoma 2024 in 2027.

V letu 2024 bodo kulturi namenili 5,2 milijona evrov, v letu 2025 pa 9,3 milijona evrov. Samo projekt gradnje glasbene šole s kulturnim domom, torej brez poslovno-upravne stavbe, naj bi sicer stal okoli 16 milijonov evrov.

»Obožujem kulturo, jo tudi soustvarjam, saj imam svoj ansambel, nastopamo dobrodelno, pa vendar, v času, ko še nismo vedeli, koliko bo stala gradnja glasbene šole in doma ter poslovno-upravne stavbe, ostaja neznanka osnovni podatek, kolikšna bo kvadratura. Ne morem podpirati projekta, če ne vem, ali bo velikost dvorane zadostila vsem kulturnim aktivnostim, torej poleg glasbenikov še gledališkim predstavam, kiparjem, kje bodo torej umeščeni drugi kulturni ustvarjalci,« je med drugim povedal občinski svetnik Svobode Renato Bedene, presenečen nad ignoranco župana, ki ni želel omogočiti razprave glede največje naložbe v zgodovini občine. Ta je odvrnil, da bo vse pojasnjeno pozneje.

Pripravljajo dokumentacijo in pridobivajo strokovna mnenja. Svetniki iz vrst opozicije opozarjajo na manjkajoče osnovne podatke. Želijo si, da bi šlo za dva ločena projekta, o katerih bi glasovali.

Nejc Kolmančič, prav tako iz Svobode, je dejal, da bi si želeli, da bi lahko glasovali oziroma ločili ta dva projekta na projekt o glasbeni šoli s kulturnim domom, »ki ga vsi podpiramo«, in posebej o gradnji poslovno-upravne stavbe. Župan Verlič je svetnikom Svobode očital, da ne razumejo, kaj pomeni občinski proračun.

»Ne želim si palače, temveč da imajo ljudje dostojen dostop do institucij, ki jih zagotavlja država, ki jih bo tudi plačala. Imamo zagotovila te vlade, če pa ne bo, pa pač ne bo. Ves projekt bo predstavljen, za božjo voljo, malo potrpljenja,« je opozicijskim svetnikom dejal Verlič in povedal, da bo projekt financiran po fazah. To, da bo projekt financiran fazno, je bilo prvič slišati na nedavni seji, opozarjajo iz Svobode, kjer so ogorčeni nad dejstvom, da na občini v bistvu ne vedo, koliko bo ta največja naložba v občini realno stala.