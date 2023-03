Zrušili predloge podražitev župana Saše Arsenoviča

Mariborskemu županu Saši Arsenoviču kljub uvodnemu nagovoru mestnih svetnikov in dodatnim pojasnilom, zakaj so potrebne napovedane podražitve vrtca, čiščenja odpadnih voda, mestnega avtobusnega prometa in gondole na Pohorje, ni uspelo prepričati večine svetnikov, ki so mu to preprečili že z izglasovanjem umika omenjenih točk z dnevnega reda.

Arsenovič je mestnim svetnikom še pred tem skušal nasproti priti z umikom predlaganih sprememb odloka o občinskih cestah, ki je predvideval uvedbo parkirnin tudi ob sobotah, v zvezi z načrtovano občutno podražitvijo vozovnic za krožno-kabinsko žičnico pa je predlagal, da hkrati izglasujejo 30-odstotni popust za meščane Maribora. Ob tem je župane primestnih občin pozval, da tudi same poskrbijo za subvencionirane nakupe vozovnic za svoje občane.

Niti takšni predlogi pa niso omajali odločenosti večine svetnikov, da v celoti zrušijo načrte mestne uprave za višje cene. Glede popusta za nakup vozovnic gondole so nekateri izražali dvom, da je takšna rešitev sploh v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo, ker bi lahko diskriminirala ostale obiskovalce Pohorja.

Tako župan kot v. d. direktorja mestne uprave Srečko Đurov sta zatrjevala, da je predlog pripravljen v skladu s pravom Slovenije in EU in pri tem navajala primer hrvaške gondole na Sleme, za katero je iz cenika razvidno, da ene cene veljajo za obiskovalce, posebne pa za meščane Zagreba.

Kljub temu so Gibanje Svoboda, ki je ta teden z odmevno novinarsko konferenco zavrnilo koalicijsko sodelovanje z Arsenovičem, Lista Franca Kanglerja - NLS skupaj s SDS, Lista za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti ter Stranka mladih - Zeleni Evrope predlagali umik odločanja o podražitvah z dnevnega reda in s tem tudi v vseh primerih uspeli.

Župan je umiku seveda nasprotoval z besedami, da je bilo v pripravo predlogov in proračuna, ki mu ga je prejšnji mesec v prvem branju kljub nasprotovanju Gibanja Svoboda uspelo spraviti skozi, vloženega preveč truda, ob tem pa opozoril na trenutni finančni krč mestne občine. Nasprotnikom predlogov je po glasovanju tudi očital, da so s svojo potezo proračun skupaj obremenili za pet milijonov evrov.

V nadaljevanju seje bodo svetniki med drugim odločali o dokončni prodaji poslovnega deleža v občinski družbi Farmadent ter potrjevali sklep o začasnem financiranju mestne občine Maribor do konca junija oziroma do dokončnega prejema proračuna. Na dnevnem redu je med drugim ostal tudi predlog spremembe višine turistične takse.