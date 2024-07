Zobozdravniki opozarjajo: »Spremljamo razpad javnega zobozdravstvenega varstva«

Več kot sto zobozdravnic in zobozdravnikov v javnem pismu opozarja, da učinkovita in dobra zobozdravstvena oskrba žal postaja privilegij premožne manjšine, saj v javni zdravstveni mreži v vseh pogledih primanjkuje kapacitet, s katerimi bi jo lahko zagotavljali vsem državljanom, ki jim pripada. Zato pozivajo k sprejetju konkretnih rešitev.

»Z obžalovanjem spremljamo razpad javnega zobozdravstvenega varstva in uničevanje ustnega zdravja otrok in odraslih,« so zapisali v pismu, ki ga je podpisalo 109 zobozdravnic in zobozdravnikov. Po njihovih navedbah je trenutno na sto tisoče zavarovancev brez osebnega zobozdravnika, za pokrivanje vseh potreb pa bi ta trenutek v javni mreži potrebovali še več kot 650 zobozdravnikov.

»Za marsikoga je že prepozno«

Z javnim pismom nagovarjajo sodržavljanke in sodržavljane, plačnike obveznega zdravstvenega zavarovanja ter obveznega zdravstvenega prispevka, naj tudi oni od odgovornih zahtevajo konkretne rešitve, s katerimi bi v javno zobozdravstveno mrežo pridobili kadre in jih tudi obdržali.

Vsako leto so delovne obremenitve večje in vedno več časa jim odžira urejanje papirjev. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Od odločevalcev - vlade, ministrstva za zdravje in zavoda za zdravstveno zavarovanje - terjajte čimprejšnjo rešitev. Za marsikoga od nas je morda že prepozno, a svojim otrokom in vsem prihodnjim generacijam smo skupaj dolžni zagotoviti boljšo in nasmejano prihodnost,« so pozvali v pismu.

Prazne obljube za paciente, standardi stari 40 let

Kot so navedli, osebje odhaja, delovni pogoji so slabi in nekonkurenčni. Vsako leto so delovne obremenitve večje in vedno več časa, ki bi ga lahko namenili pacientom, jim odžira pisanje in urejanje papirjev. »Brezglavo širjenje pravic pacientov na papirju s strani vladajočih na področju zobozdravstva, je prazna obljuba, saj pacienti preprosto ne morete priti do zobozdravnika,« so poudarili.

Sprašujejo se, kako je mogoče, da javni zavodi še vedno delajo dobičke. Pri tem so poudarili, da morajo zaposleni v zobozdravstvu storitve opravljati po 40 let starih standardih, na drugi strani pa se pacientom obljublja sodobno, varno in estetsko zdravljenje. »V razmerah, kot jih imamo, vam tega žal ne moremo zagotoviti. Vsi, tako osebje kot uporabniki, potrebujemo ureditev zobozdravstvenega področja, ki je bilo zelo dolgo na stranskem tiru,« so še poudarili.